Corso Pasticcere Professionista al via a Grosseto

Grosseto: Praline, mousse, bignè, frolle, lievitati, il goloso mondo della pasticceria è un’arte complessa con tante sfumature tecniche. A quest’arte Confcommercio dedica una novità nel suo panorama formativo: sta infatti per partire a Grosseto un corso per diventare “pasticcere professionista”.



Le lezioni avranno inizio dal 17 aprile.

Questo il calendario delle lezioni: 17, 18, 26 aprile 2, 3, 4 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In tutto, vengono proposte quaranta ore di formazione professionale pratica.

“Il corso sarà focalizzato su preparazioni fresche, realizzazioni con farine non raffinate e prodotti a km zero – spiegano da Confcommercio Grosseto -. Lo scopo è insegnare a reinterpretare anche antiche ricette in maniera creativa ed innovativa per incontrare i gusti e le nuove tendenze del pubblico sempre più attento alla salute e all’origine dei prodotti”.

I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi nelle preparazioni più diverse dell’arte dolciaria, a partire dagli impasti base come la pasta frolla, le creme, il Pan di Spagna.

Non servono requisiti d’ingresso per iscriversi al corso della Confcommercio Grosseto, ma solo passione per questo mondo e il desiderio di imparare.

“Quella del pasticcere è sicuramente una delle figure professionali più richieste nel nostro territorio e nel nostro paese – affermano dall’associazione – come è emerso anche durante i nostri Talent Day organizzati dalla Federazione Pubblici esercizi per l’Italia. Oggi è considerata una professione che consente di ottenere ottimi guadagni. Dal maestro cioccolatiere al ‘cake designer’, dal gelatiere all'esperto di dolci vegani, questo mestiere può essere veramente molto creativo e specializzato. Un pasticcere può facilmente trovare un'occupazione nei laboratori, ma anche nei ristoranti e nelle ‘bakery’, ovvero nelle attività di panificazione, e può anche, ovviamente, scegliere la strada dell’imprenditoria”.

La Confcommercio aggiunge che il corso “Pasticcere professionista” ha un costo di 450 euro.

Per informazioni telefonare al numero 0564 470111 oppure scrivere una e-mail a formazione@confcommerciogrosseto.it