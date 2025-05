Corso Nazionale Guide di Mountain Bike a Finale Ligure

L’Accademia Nazionale del Ciclismo è anche Tour Operator e Agenzia di Viaggi: un'ulteriore e concreta opportunità di lavoro, in tutta Italia e all'estero, per le nostre Guide certificate

Finale Ligure: Un programma formativo unico e completo. Dagli esercizi di base a quelli più avanzati sulla tecnica di guida, da come affrontare una discesa particolarmente impegnativa a come dosare le frenate, dal superamento degli ostacoli naturali come radici e rocce a sapere interpretare curve e tornanti, dalla corretta impostazione sulle salite ripide alla scelta delle traiettorie.

Presentazione sia in aula che sul campo dei principali interventi meccanici da effettuare per una corretta messa a punto della bici, del set-up delle sospensioni e delle ruote, come intervenire sulle problematiche in situazioni di emergenza come la rottura del cambio, della catena e dei raggi.

I migliori consigli e programmi per una corretta nutrizione che possa prolungare la prestazione sportiva restando in perfetta salute. Topografia e orientamento vengono ampiamente affrontati sia in aula che sul campo, sono suggerite le principali metodologie per il corretto utilizzo della bussola e l’efficace interpretazione delle carte topografiche, grande tema di attualità è anche la parte dedicata all’utilizzo dei GPS.

Particolarmente esclusiva è la sezione dedicata alla programmazione dell'attività di Guida di Mountain Bike, la conduzione dei gruppi, l'organizzazione, la pianificazione e la gestione del lavoro, le tariffe da applicare e gli aspetti fiscali e assicurativi, la promozione e i contatti con i professionisti e le strutture turistiche locali, il ruolo dei tour operators e le opportunità con il mondo delle scuole.