Corso gratuito di Aforisma per diventare giovani professionisti del digitale

Tra marketing ed e-commerce: Open Day con esperti e ultimi giorni per le iscrizioni

Grosseto: L'anno scolastico è alle porte, così come sono ai nastri di partenza i corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dal Centro di formazione Aforisma, agenzia formativa con esperienza nel settore che da anni propone diverse opportunità agli studenti che vogliono costruirsi un futuro con un percorso di studi alternativo a quello tradizionale. Tra i progetti storici c'è OPER.A., giunto alla settima edizione, che insegna a diventare acconciatori ed operatori del benessere con possibilità di impiego presso centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali.

La novità del 2025/2026 è il corso 'Digital Seller per il Duale', che permette di diventare un Operatore ai Servizi di Vendita all'avanguardia: «Insieme ai corsi storici ogni anno proponiamo diverse possibilità che gettano un ponte tra vecchie e nuove professioni, tra tradizione ed innovazione - spiega il vicepresidente di Aforisma Michele Panelli – Essere al passo con i tempi, andare alla ricerca delle professioni più innovative, con una forte proiezione verso il digitale, è il nostro obiettivo». Insieme agli insegnamenti di base ed alle lezioni tradizionali come quelle su marketing, processi di vendita e inglese, si aggiungono moduli sulla vendita diretta e sull'e-commerce. Iscrizioni possibili fino al 12 settembre, Lunedì 8 settembre alle 16 presso la Sala Pegaso2 nel Palazzo Aldobrandeschi in Piazza Dante 35 a Grosseto, si svolge un 'Open Day' per illustrare il corso, alla presenza di specialisti del settore che racconteranno la loro esperienza.

Il corso, dedicato ai giovani tra i 14 ed i 18 anni che vogliono intraprendere una strada alternativa al tradizionale percorso di studi di scuola superiore, è totalmente gratuito in quanto finanziato con le risorse dell'Attività 4.f.4 - "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" - Priorità 4 - "Occupazione giovanile" del PR FSE+ Toscana 2021-2027. Rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale e prevede il rilascio dell' attestato di qualifica professionale per 'Operatore servizi di vendita'. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net chiamare i numeri 0564 468591-92-94, scrivere via mail a maggini@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via Topazio 5/a negli orari di apertura.



