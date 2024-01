Finanza Corso di qualifica per acconciatore addetto: ancora pochi posti disponibili 12 gennaio 2024

C’è tempo fino a giovedì 25 gennaio per iscriversi. Ecco chi può presentare la domanda

Grosseto: Ci sono ancora pochi posti disponibili per il corso di qualifica per “acconciatore addetto – percorso abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore”, organizzato dall’agenzia formativa di Cna Grosseto, Cna Servizi e riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso, che dà diritto alla qualifica di secondo livello europeo, prevede un percorso formativo di 150 ore, suddivise tra preparazione teorica e pratica, che si terrà nella sede di Cna Grosseto di via Birmania 96 e nella scuola di parrucchieri “Labriola Academy”. Possono prendere parte al corso le persone maggiorenni, che hanno già effettuato un inserimento di tre anni in un’impresa di acconciatura, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del corso, e che abbiano avuto un percorso di apprendistato della durata prevista del contratto nazionale di categoria seguito da almeno un anno di inserimento lavorativo. Il corso prenderà il via il 29 gennaio. Dopo aver frequentato almeno il 70% del percorso formativo, i partecipanti potranno accedere all’esame finale, che prevede una prova tecnico pratica da svolgere in laboratorio e un colloquio orale per approfondire i temi trattati nella parte teorica. Per informazioni sul corso, sui costi e per presentare le domande di iscrizioni, entro il 25/01/24, è possibile rivolgersi a Cna Servizi, chiamando il numero 0564 471245 o scrivendo a: formazione@cna-gr.it

