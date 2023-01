Corso di contabilità Confcommercio Grosseto: ultimissimi posti disponibili

Nella top ten delle figure professionali più ricercate, svetta sicuramente l’addetto amministrativo e contabile, pressoché indispensabile nelle imprese di ogni dimensione e settore produttivo.



Grosseto: Negli ultimi autorevoli sondaggi sul tema, questa figura è in seconda posizione tra le professioni a media qualifica maggiormente richieste. Proprio all’Amministrazione e contabilità è dedicato il prossimo corso di formazione in partenza targato Confcommercio Grosseto. Le lezioni inizieranno il 31 gennaio. Non solo teoria, perché è previsto anche uno stage presso aziende e professionisti cittadini. In tutto saranno 110 ore, di cui il 30 per cento di stage.

“Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un certificato di competenze - spiegano da Confcommercio Grosseto - riconosciuto dalla Regione Toscana, spendibile nel mondo del lavoro, anche perché anche nella nostra provincia sono moltissime le posizioni aperte in questo settore”.

Tra i temi trattati, contabilità generale, come si redige un bilancio, elementi di diritto tributario, registrazioni e utilizzo dei sistemi gestionali. Il “plus” sarà la classe poco numerosa al fine di permettere a tutti i partecipanti di essere seguiti al meglio e di poter approfondire tutti gli aspetti trattati.

Anche per questo i posti a disposizione rimasti sono pochissimi. Gli interessati sono invitati a prendere contatto quanto prima scrivendo a formazione@confcommerciogrosseto.it, oppure chiamare il numero 0564 470111.

Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=xcmj1OR1_r8