Corso: Attestazione Fer per chi opera su impianti con rinnovabili

Ecco come fare per iscriversi al corso che dà diritto ad operare sugli impianti elettrici e termoidraulici alimentati da fonti di energia rinnovabili.



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni all’ultimo corso dell’anno per ottenere la certificazione Fer, necessaria per operare sugli impianti che usano energie rinnovabili. Un percorso formativo che deve essere ripetuto ogni tre anni ed è per questo che, per gli operatori che devono rinnovare la loro certificazione, è importante cogliere questa opportunità.

L’attestato Fer qualifica un operatore per le attività di installazione e manutenzione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, termoidraulici o elettrici. Fanno parte degli impianti termoidraulici le biomasse per usi energetici, le pompe di calore per il riscaldamento, la refrigerazione e la produzione di acqua calda ad uso sanitario e il solare elettrico. Rientrano, invece, negli impianti elettrici quelli fotovoltaici e fototermoelettrici.

Il percorso, che prevede 16 ore di formazione complessiva, prenderà il via il 19 dicembre. Gli operatori interessati a partecipare alla formazione possono chiamare il numero 0564 471245 o scrivere a: a.piccioni@cna-gr.it