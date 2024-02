Sport Corsi di pallavolo per adulti 13 febbraio 2024

Grosseto: Dopo moltissime richieste finalmente parte il primo CORSO DI PALLAVOLO PER ADULTI! Se hai la passione per la Pallavolo, vuoi fare movimento e vuoi giocare nel parquet storico del Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia ecco il corso che fa per te! Il corso non è agonistico e si può partecipare dal compimneto dei 18 anni. Obbligatorio il certificato medico per attività non agonistica. Il corso partirà da Mercoledì 28 Febbraio dalle ore 20.30 alle 22.00. Il corso ha un costo di 45 Euro mensili. Per info e iscrizioni Vito 334 768 3903.

