Corsi di laurea in Infermieristica: il 5 settembre la prova di ammissione

Opi Grosseto e Fondazione Polo universitario grossetano a disposizione degli aspiranti studenti per informazioni



Grosseto: Sono state rese note dal Ministero dell’Università e della ricerca le date per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’anno accademico 2024/2025. Il 5 e il 9 settembre, prossimi, rispettivamente per gli aspiranti che sosterranno l’esame in lingua italiana o lingua inglese, sono fissate le prove di selezioni per i corsi di laurea in professioni sanitarie, mentre i test per i corsi di laurea magistrale nelle stesse discipline sono fissati per venerdì 27 settembre.

“Ci auguriamo – dice Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – che siano tanti gli studenti che decideranno di intraprendere questo percorso di formazione e ricordiamo che il capoluogo maremmano ospita una sede distaccata dell’Università degli Studi di Siena, dove è possibile frequentare il corso di laurea in Infermieristica. È un’opportunità importante per studiare nella propria città ed è per questo che ribadiamo di essere a disposizione dei ragazzi che vorranno avere informazioni utili”.

“Quella del 5 settembre 2024 – dichiara Fulvia Marini, consigliera di Opi Grosseto e responsabile infermieristica del corso di laurea grossetano - è l’unica data sul territorio nazionale per le Università pubbliche. A breve, gli atenei interessati, tra cui l’Università degli Studi di Siena, pubblicheranno i bandi, dove saranno indicate e dettagliate le modalità di svolgimento del test, i punteggi, gli argomenti, i posti messi a bando e altre informazioni utili. Non resta, quindi, che tenere d’occhio il sito dell’Università degli Studi di Siena e della Fondazione Polo universitario grossetano e, intanto, iniziare a sottoporsi a test e simulazioni disponibili online e munirsi di testi ad hoc per prepararsi al meglio a sostenere la prova. Come ogni anno il personale del corso di laurea in Infermieristica e la segreteria studenti si rendono disponibili per ulteriori informazioni e chiarimenti”.

Intanto, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ha lanciato una campagna di informazione sulle caratteristiche della professione, per rendere edotti i più giovani sui molteplici aspetti e opportunità legati all’essere infermiere e incentivare l’adesione ai percorsi di laurea. E anche Opi Grosseto, quindi, è a disposizione degli aspiranti infermieri: sul sito dell’Ordine https://www.opigrosseto.it/ è possibile trovare molte informazioni utili anche per indirizzare lo studio e si possono trovare anche i contatti a cui rivolgersi per interagire direttamente con l’Opi.

“Stimolare i ragazzi che pensano di avere un’inclinazione verso queste discipline a partecipare e istruirsi – continua Draoli – è per noi un punto centrale, non solo perché si ravvisa da tempo una carenza di professionisti ma, soprattutto, perché le professioni sanitarie danno molteplici possibilità di carriera, vari campi dove mettersi alla prova e si tratta quindi di percorsi stimolanti di crescita. Anche per questo motivo, cogliamo sempre l’occasione per confrontarci con gli studenti degli istituti superiori, grazie anche ai progetti che portiamo avanti con la Fondazione Polo universitario grossetano, per parlare della professione e trasferire le corrette informazioni”.

Importante da sottolineare anche la possibilità di ricevere delle borse di studio per gli studenti che seguiranno questo percorso: “Ringraziamo il Comune di Grosseto – concludono Draoli e Marini – per aver, anche quest’anno, stanziato dei fondi per premiare gli studenti meritevoli che si immatricoleranno ai vari corsi di laurea presenti a Grosseto, tra cui il corso di laurea in Infermieristica: sono tre le borse di studio, del valore di mille euro ciascuna, pensate per gli studenti grossetani che si sono distinti alle scuole superiori e che si iscriveranno a Grosseto”.