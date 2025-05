Corsi di Italiano per Migranti a Grosseto: Un Ponte verso l'Integrazione

Inaugurazione oggi alle ore 12 del progetto della Società Dante Alighieri con il sostegno della Caritas diocesana.

Grosseto: Oggi, martedì 13 maggio alle 12:00, sarà inaugurato a Grosseto, presso la sede della Società Dante Alighieri in via Vinzaglio n. 25, il progetto “Corsi di lingua italiana per migranti” promosso dalla Società Dante Alighieri su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei Comitati italiani.

All’evento di presentazione interverranno Luca Agresti, Assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Don Enzo Capitani, Direttore della Caritas diocesana, Raffaella Fiorani, responsabile nazionale del Progetto e Letizia Stammati, Presidente del Comitato grossetano della Società Dante Alighieri, insieme al Direttivo dello stesso Comitato; saranno inoltre presenti diversi rappresentanti di istituti culturali della città nonché gli insegnanti e gli studenti del corso.

Il progetto, avviato a dicembre 2024 e attuato fino a questo momento dai Comitati di Siracusa, Crotone e Rovigo, trae ispirazione da un'idea del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, e intende sostenere la concreta inclusione delle persone migranti nel nostro Paese attraverso la conoscenza della lingua italiana come strumento di comunicazione e integrazione e attraverso la trasmissione delle convenzioni e dei modelli culturali italiani improntata al rispetto e alla valorizzazione delle diverse tradizioni socioculturali di provenienza. In questo modo, la Dante Alighieri mira a svolgere un compito sempore più significativo nella società, in linea con la vocazione e la missione sociale esercitate sin dalla sua fondazione.

Il corso di lingua e cultura italiane attivato a Grosseto si svolgerà presso la sede del Comitato e prevede 40 ore di insegnamento sotto la guida di insegnanti qualificati. I destinatari, individuati grazie all’attiva collaborazione della Caritas diocesana, sono undici giovani migranti provenienti da diversi paesi, ospiti dei centri di accoglienza "Casa Tara" di via Castiglionese e "Casa Roberto" a Sant' Antonio, entrambi gestiti dalla cooperativa "Solidarietà è Crescita". Durante le lezioni si intendono sviluppare le competenze linguistico-comunicative indispensabili per agire costruttivamente e per potersi muovere in autonomia nella ricerca del lavoro, nel confronto con gli operatori sanitari e con la burocrazia.

In particolare, dall’analisi dei bisogni svoltasi prima dell’avvio dei corsi, è emerso il dato importante che tutti i partecipanti hanno una forte esigenza di acquisire la conoscenza della lingua italiana per inserirsi nel mondo del lavoro. La programmazione didattica terrà conto di queste esigenze per fornire un efficace sostegno in tale direzione, anche mediante visite guidate sul territorio.