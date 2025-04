Corsa: Ecco i vincitori della Tuscany Crossing 2025

Conclusa la 12° edizione Tuscany Crossing: grande affluenza e partecipazione per vivere in diretta connessione con un territorio. Appuntamento al prossimo anno!

Castiglion d’Orcia: Si è conclusa anche l’edizione della Tuscany Crossing 2025 che ha visto più di 1200 atleti partecipanti con un corteo di appassionati, sostenitori, familiari, amici e curiosi da tutto il mondo attraversare la Val d’Orcia in una non stop suggestiva di due giorni dove i protagonisti erano il Trail e il territorio.

Il bel tempo ha facilitato i runners e camminatori permettendo di apprezzare al meglio le bellezze offerte dal territorio che si è offerto da buon ospite nella sua raggiante bellezza paesaggistica e nell’accoglienza con i prodotti locali, il pane sfornato dal Molino d’Orcia e tante altre piccole grandi attenzioni che nel dettaglio fanno identità e differenza per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

La macchina organizzativa dal comitato organizzatore guidato da Roberto Amaddii, presidente dell’ASD Sienarunners della Tuscany Crossing che coinvolge più di 400 volontari, grazie al Comune di Castiglion d’Orcia e alla Proloco locale, ha ben funzionato sia nei preparativi che durante le gare e nel dopo “Tuscany”.

E’ proprio l’impatto ‘sociale’ della manifestazione il grande vincitore dell’evento: senza l’appoggio, il coinvolgimento e la dedizione dei tanti volontari schierati nulla sarebbe possibile.

Dichiara Roberto Amaddii, patron della Tuscany Crossing: “Siamo fieri di questo successo. Perché anche quest’anno è stato un ulteriore grande successo. E non è così scontato. Abbiamo aumentato gli iscritti dimostrando che si possono fare anche grandi eventi fuori da blasonati circuiti grazie alla passione e alla condivisione di un progetto nato dall' amore per il territorio. Guidati da Sienarunners e dalla Pro Loco di Castiglione d' Orcia sin dall’inizio è stato un crescendo e già siamo ripartiti per l’organizzazione della Tuscany Crossing 2026”.

Quest’anno alle premiazioni ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Toscana Stefano Scaramelli.

“Bellissima iniziativa. Ottima organizzazione” dichiara Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio Regionale della Regione Toscana. Continua: ”La Val d'Orcia in tutta la sua bellezza ha ospitato una iniziativa di grande successo che il Consiglio regionale della Toscana ha voluto sostenere e promuovere. Ottima la partecipazione della Pro Loco di Castiglione d’Orcia, la collaborazione con le amministrazioni comunali e ottima organizzazione di Siena Runner”.

Dichiara Luca Rossi, Sindaco di Castiglion d’Orcia: “Tuscany Crossing è ormai un appuntamento fisso nel nostro calendario. Un grande ringraziamento lo rivolgo alle associazioni e ai volontari per il grande successo dell’edizione 2025, anno dei festeggiamenti per il ventennale del riconoscimento Unesco. Il nostro compito, oggi, deve essere quello di guardare, in modo sinergico con gli altri Comuni della Val d’Orcia, alle nuove sfide. Il percorso della Tuscany Crossing deve diventare un itinerario permanente con al centro gli elementi caratterizzanti il territorio, conservazione, sviluppo e sostenibilità ambientale”.

I Vincitori:

COMPETITIVE

TC100M (160 km)

Cat. maschile

Roncato ALESSANDRO del MADDALENE SKY TEAM con un tempo di 19:13:34

Cat. Femminile

Capponi Alice del MOVING MONZA con un tempo di 24:19:29

TC100K (103 km)

Cat. maschile

Salvetti Carlo del ERRE ESSE ASD con un tempo di 9:22:56

CAt. Femminile

Vinco Giulia del ZC TEAM A.S.D. con un tempo di 24:19:29

TC100K (103 km) WALK

Filz Virginia cat. femminile con un tempo di 16:12:44

Seccaroni Stefano, cat. maschile con un tempo di 18:14:17

TC50K (54 km)

Mauro Rota cat maschile del G.S. OROBIE con un tempo di 4:25:12

Marchesoni Giulia cat. femminile del PEGARUNA A.S.D. con un tempo di 4:28:31

TC50K (54 km) WALK

Coquelle Cedric, cat. Maschile con un tempo di 8:18:2

Emanuela Trevisan, cat. Femminile con un tempo di 9:42:40

TC14K (14 km)

Colicci Gianluca cat. Maschile del A.S.D.TEAM con un tempo di 1:1:55

Maran Veronica cat femminile del SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA con un tempo di 1:8:6

L’ultramaratoneta Oliviero Alotto. fedele sostenitore dei parametri che invitano ad una mobilità più sostenibile e ad impatto zero, ha partecipato alla TC100M (160 km), dopo aver raggiunto la Val d’Orcia in bicicletta, piazzandosi al 9° posto. Partito da Milano lunedì mattina, Alotto, ha documentato la sua gara il cui racconto sarà presentato il 7 maggio a Milano presso l'Upcycle Milano Bike Café con una serata dedicata.

Le classifiche complete sono visionabili su CRONORUN https://www.cronorun.it/index.php/it/prossimi-eventi/280-tuscany-crossing

Partita da Castiglione d'Orcia - caratteristico borgo che con la sua Rocca D'Orcia domina la vallata - per proseguire verso la Valle di Triboli con i suoi caratteristici cipressi - uno dei luoghi della Toscana più fotografati e instagrammati al mondo – la Tuscany Crossing si è diretta a Torrenieri, antica stazione di posta sulla Via Francigena. Passando tra i vigneti del Brunello è giunta a Montalcino per dirigersi verso l'Abbazia romanica di Sant'Antimo e poi attraversare Castelnuovo dell’Abate per risalire dalle gole del fiume Orcia di nuovo a Castiglione d’Orcia dove è posta la base vita del 60° km e la partenza delle altre distanze. Alla volta di Bagno Vignoni è salita a Vignoni Alto e San Quirico d'Orcia e, dopo aver attraversato il centro storico e la chiesa della Collegiata, in uscita dal borgo verso la Chiesa della Madonna di Vitaleta per poi puntare alla scoperta di Pienza “la città ideale”, anch’essa patrimonio UNESCO salendo dalla valle di Terrapille famosa per le scene del celebre film” Il Gladiatore”. Da lì il percorso ha portato a Monticchiello e di nuovo nella valle verso Gallina sulla Via Francigena. Il percorso inizia la sua salita verso la 2° base vita posta a Campiglia d’Orcia per scendere di nuovo verso la stazione termale di Bagni San Filippo. Da Bagni San Filippo si è saliti alle pendici del Monte Amiata tra i boschi del Vivo d’Orcia per poi tornare a “conquistare la Rocca” con il traguardo finale a Castiglione d’Orcia.

Co-organizzata con il Comune di Castiglion d’Orcia dove è sita la partenza e l’arrivo delle competizioni, anche quest’anno la Tuscany Crossing ha ottenuto il Patrocinio di:

Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di Pienza, Comune di San Quirico d’Orcia, Parco della Val d’Orcia e il contributo e uso marchio del Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Castiglion d’Orcia, Comune di Montalcino.

Partner dell’iniziativa:

PROLOCO CASTIGLION D’ORCIA, ASS. POLISPORTIVA CASTIGLION D’ORCIA, PROLOCO TORRENIERI, ARCI MONTALCINO, ARCI CASTELNUOVO DELL’ABATE, ASD MONTICCHIELLO, PROLOCO CAMPIGLIA D’ORCIA, COOPERATIVA PARCO VIVO, CIRCOLO POGGIO ROSA, ASS. CINGHIALAI CASTIGLION D’ORCIA, GRUPPO SPORTIVO RICCARDO VALENTI RAPOLANO, MISERICORDIA TORRENIERI, ASSOCIAZIONE IL LICEONE, MONTALCINO TRAIL

SPONSOR TECNICI – CRAFT, COMPRESSOR, BORN ITALIA

SPONSOR LOCALI - MULINO DELL’ORCIA, AZIENDA AGRICOLA LA BAGNAIA, CONSORZIO VINO d’ORCIA

Contatti www.tuscanycrossing.com

www.tuscanycrossing.com - info@tuscanycrossing.com - Roberto Amaddii: +39 393 8656521

La “Tuscany Crossing” è un TRAIL che attraversa la Val d’Orcia e si presenta come un’experience totalizzante che coniuga la passione per la corsa con quella del viaggio, l’amore per paesaggio, il territorio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dal 2004 con le sue peculiarità naturalistiche, artistiche e le eccellenze enogastronomiche, la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, l’aspetto educativo e l’economia circolare. Il percorso - con la corsa e la camminata - ripercorre i sentieri che attraversarono i pellegrini, viandanti, santi, artisti e grandi condottieri in tempi antichi immersi in una natura mai abbandonata dall'uomo ma che, al contrario, ha contribuito a plasmarne il paesaggio e che dobbiamo insegnare a preservare.

E’ un genere di gara off-road nata con lo scopo di vivere il contesto ambientale, storico, enogastronomico e sociale fornendo l'opportunità di venire a conoscere questa zona della Toscana in un modo del tutto suggestivo e di fermarsi per più giorni per visitare anche altre zone della regione. Fino dalla sua prima edizione la manifestazione ha avuto carattere internazionale con una media di 150 atleti provenienti dall’estero e quest’anno saranno oltre 40 le nazioni rappresentate. Nel 2017 la rivista statunitense “Forbes” ha inserito la gara addirittura tra “Top 12 Marathon Worth the trip to Europe”. Dall’edizione 2019 viene ampliata l’offerta di gare e il territorio coinvolto introducendo una nuova distanza: quella delle 100Miglia già molto popolare all'estero, soprattutto negli USA e viene offerta la possibilità di fare anche un percorso lungo di 54 km o 103 km camminando.