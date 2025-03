Corsa: A fine mese appuntamento con la GF dell’Argentario

Argentario: Continua a crescere e ad allargarsi la popolarità della Granfondo dell’Argentario, che il prossimo 30 marzo festeggia la sua 17esima edizione. La gara, tappa storica del Circuito Maremma Tosco Laziale è dallo scorso anno anche nella Coppa Toscana Mtb della quale chiuderà un intensissimo mese di marzo passato anche per Terontola e Monteriggioni. A Porto Santo Stefano (GR) gli organizzatori proporranno due tracciati, il principale di 40 km per 1.400 metri e il medio di 28 km per 800 metri. Percorsi abbastanza filanti, ma chi li ha già affrontati sa bene che possono sempre nascondere insidie.

Per tutti l’appuntamento sarà Lungomare dei Navigatori per prendere il via alle ore 9:30, con i cicloturisti impegnati sul percorso medio che partiranno 5 minuti dopo. Sede di tutti i servizi compresa la segreteria id gara sarà il limitrofo Palazzetto dello Sport in Via degli Atleti (località Pispino). Iscrizioni al costo di 45 euro per la prova agonistica e 35 per la cicloturistica e le e-bike. Termine ultimo sarà il 27 marzo, chi volesse provvedere direttamente sul posto dovrà versare altri 5 euro.

A fine gara verranno premiati i primi 3 del percorso lungo e i primi 5 di ogni categoria. Premi speciali per le prime 5 società in base al numero di iscritti ma anche prestigiosi premi a sorteggio fra tutti i cicloturisti ed ebiker. Per molti sarà anche l’occasione per conoscere un luogo prestigioso come Porto Santo Stefano, con le sue fortezze militari del XVI secolo ma anche le piccole botteghe dove acquistare i prodotti del territorio.

Per informazioni: GC Monte Argentario, https://www.argentariobike.it/