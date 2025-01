Corecom: “L’intelligenza artificiale”, tra opportunità e rischi

Se ne parla, venerdì 31 gennaio a partire dalle 9,30 a Palazzo Vecchio nel convegno “Le sfide dell’intelligenza artificiale”. Intervengono il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Giunta Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli e il presidente Corecom Marco Meacci

Firenze: Tra opportunità e rischi. Venerdì 31 gennaio a partire dalle 9.30 nella Sala D’Arme a palazzo Vecchio si parlerà delle “Sfide dell’intelligenza artificiale”, un convegno per mettere in luce l’importanza di un lavoro condiviso per una comunicazione al servizio dei cittadini e della verità e a garanzia che queste tecnologie abbiano la finalità del bene comune.

Sarà una mattinata di incontro e scambio, con due momenti di approfondimento: uno dedicato alle sfide etiche che l’uso e la diffusione dell’intelligenza artificiale inevitabilmente ci pone, e l’altro dedicato agli aspetti più comunicativi e di innovazione tecnologica.

“Il tema che affronteremo -ha anticipato Marco Meacci, presidente del Corecom Toscana - è di fondamentale importanza sotto molteplici punti di vista e, al tempo stesso, di urgente attualità. L'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente non solo il nostro modo di vivere, ma anche le dinamiche sociali, economiche e culturali”. Meacci ha ricordato l’impegno del Corecom nel garantire una comunicazione equa, trasparente e rispettosa dei diritti dei cittadini e come questa si intersechi in modo diretto con le sfide sollevate dalle nuove tecnologie. “Il ruolo dei media, la loro responsabilità nell'informare correttamente, nonché il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica ed etica -ha continuato - sono temi che richiedono attenzione e un confronto continuo”.

Nell’incontro si discuterà delle immense opportunità offerte dall'intelligenza artificiale ma anche dei rischi collegati ad un uso non regolamentato e irresponsabile di tali tecnologie. In questo scenario, come ha ricordato Meacci, “il Corecom è chiamato a un ruolo attivo, promuovendo la cultura della responsabilità, della tutela dei diritti dei cittadini e dell’accesso equo alle informazioni”.

"L'intelligenza artificiale – ha anticipato l’Arcivescovo Monsignor Gherardo Gambelli - è un'invenzione dalle enormi potenzialità, ed è uno strumento potentissimo di cui ancora non conosciamo tutti gli effetti dell'utilizzo. Per questo, come avverrà nel convegno, è importante un confronto a più livelli e in più ambiti sulle sfide etiche, antropologiche ed educative che i sistemi di intelligenza artificiale stanno portando. Deve essere impegno di tutti affrontarle con consapevole responsabilità ed insostituibile intelligenza umana, identificando regole e limiti affinché sia a servizio del bene della persona e della collettività".

Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro è intervenuta prima del convegno "Bisogna anticipare – ha detto - ora le sfide di domani, l’IA è diventata rapidamente il focus di dibattiti nazionali e internazionali. Firenze è la sede di alcuni degli enti culturali più importanti al mondo, come l'Istituto universitario europeo. Dalla nostra città, dunque, può partire una discussione su quali strumenti adottare perché questa grande opportunità possa rispondere in maniera positiva alle sfide della contemporaneità". "L'Intelligenza artificiale non è un soggetto, ma uno strumento e come tutti gli strumenti non è buono o cattivo, dipende da come lo si usa” - ha aggiunto la sindaca - entrano in campo diversi aspetti che non possono rimanere senza uno studio e una regolamentazione precisa. L'Ia offre infinite possibilità ma dobbiamo accompagnare di pari passo questi processi. Firenze, e l'evento del 31 gennaio lo dimostra, è in grado di dare un contributo importante per promuoverne un utilizzo responsabile, affinché eticità e sostenibilità guidino il progresso in modo consapevole".

A portare i saluti ci saranno anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente Eugenio Giani e la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci.

Alle 10.15 è previsto il primo momento di approfondimento su “Etica umana e intelligenza artificiale” con Laura Sparavigna, assessora all’intelligenza artificiale Comune di Firenze, Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti, Claudio Ubaldo Cortoni, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Elda Brogi dell’Istituto Universitario Europeo, Silvano Zipoli Caiani e Matteo Galletti dell’università di Firenze. Modera Sara Bessi, Presidente UCSI Toscana.

Alle 11.45 l’incontro su “Innovazione tecnologica, media e intelligenza artificiale” a cui prenderà parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Intervengono anche Marco Mencacci, dirigente Comune di Firenze, Agnese Pini, direttrice QN La Nazione, Alberto Peruzzi dell’università di Firenze. Modera Benedetta Baldi, vicepresidente Corecom Toscana.