Corecom: inizia il Conciliaweb Tour. L’iniziativa promossa dal Comitato regionale per le comunicazioni e dall’Assemblea legislativa

Firenze: Inizia il CONCILIAWEB TOUR, tre incontri di area vasta per conoscere e tutelare i diritti dei consumatori nei servizi di telecomunicazioni e per capire come il Corecom può aiutare il cittadino tramite gli sportelli al pubblico dei Comuni. L’iniziativa è promossa dal Corecom, dal Consiglio regionale, dall’Anci Toscana e gli incontri si svolgeranno a Firenze il 19 marzo dalle 10 alle 13 per i comuni Area Vasta Centro presso il Firenze Welcome Center (piazza della Stazione, 5); a Livorno 24 marzo dalle 10 alle 13 per i comuni di Area Vasta Nord Ovest presso il Cisternino di Città (Largo del Cisternino, 13); a Siena il 2 aprile dalle 10 alle 13 per i comuni Area Vasta Sud Est presso Palazzo Patrizi (via di Città 65).

Il servizio di telefonia vocale in postazione fissa e il servizio di accesso ad internet a banda larga sono servizi universali cui i cittadini hanno il diritto di accedere su tutto il territorio nazionale. I Corecom sono organismi istituiti presso le Regioni a cui è demandato, su delega di Agcom (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni), di svolgere l’attività di conciliazione e definizione delle controversie che possono insorgere tra utenti e operatori. L’accesso al servizio di conciliazione avviene tramite una piattaforma pubblica e gratuita che si chiama Conciliaweb. Per l’accesso a tale piattaforma occorre conoscere il servizio e avere una identità digitale.

Questo rischia di lasciare priva di tutela una parte della popolazione che non ha gli strumenti necessari per difendersi. I Comuni, che rappresentano gli enti più vicini al cittadino, giocano quindi un ruolo fondamentale per favorire la conoscenza e l’utilizzo del servizio di assistenza e conciliazione del Corecom.