Cordoglio per la scomparsa di Maurizio Buzzani

Grosseto: La segreteria della Federazione del PCI di Grosseto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e parenti per la scomparsa di Maurizio Buzzani.

«Perdiamo - dichiara Fedeli - un compagno sincero e leale che si è sempre distinto per la sua pacatezza e la continua ricerca di confronto su temi importanti. Non ti dimenticheremo R.I.P. Maurizio».



