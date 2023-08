Cordoglio per la scomparsa di Filippo Andretta

Grosseto: «Filippo Andretta ci ha lasciato - scrive Francesco Giorgi Segretario provinciale del Psi Grosseto - e ha lasciato una perdita non recuperabile in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Filippo era un Compagno vero, sempre ispirato agli autentici ideali del socialismo italiano e internazionale, era un vero amico per tutti e un generoso, pronto ad aiutare e a farsi in quattro per chi aveva bisogno. E per questo era anche un uomo vero. Passione e sentimento lo guidavano nella sua vita, con i familiari e così con i compagni di strada nella politica, oltre che nell’altra sua grande passione: il calcio, sport di cui riconosceva il valore aggregante popolare e trasversale. Inoltre aveva fatto una lunga e proficua carriera nella sanità grossetana, ricevendone un bagaglio di esperienza che, anche ora che era in pensione, voleva mettere a disposizione della comunità preparando iniziative e convegni anche di respiro regionale. E anche per questo era un punto di riferimento per la comunità politica, non solo progressista, del nostro territorio e non solo. Collaborava per questo, a ogni livello, all’interno del Psi, nelle sue articolazioni, locali, regionale e nazionale. Ci mancherà come mancherà particolarmente anche al sottoscritto, e non posso descrivere il dolore personale che provo. Un grande abbraccio, di cuore, va alla sua famiglia, ai figli, alla moglie, a tutti i parenti e a tutti quelli che l’hanno conosciuto. Caro Filippo, ti ero appena venuto a trovare e ti avevo aggiornato sugli ultimi avvenimenti e sulla prima di campionato. E oggi non ci sei più. Ciao Filippo».