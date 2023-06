Cordoglio per la morte di Gianfranco Luzzetti

Grosseto: "Siamo enormemente dispiaciuti per questa perdita. Dal 1999, in occasione della prima mostra delle sue opere al Museo archeologico, fino all'inaugurazione del suo museo esattamente venti anni dopo, Gianfranco Luzzetti ha rappresentato per Grosseto un instancabile promotore culturale, un mecenate illuminato e un esempio di grande generosità e umanità. Dopo aver curato tante mostre, e aver donato 64 capolavori alla città, rimarrà di lui il vivo ricordo di una persona interessata solo alla crescita culturale, e quindi al benessere, dei suoi concittadini.

Perché Gianfranco non ha guadagnato altro, dalla sua attività in Maremma, se non la stima e l'affetto di tutti", conclude Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse con il Cda, i dipendenti e i collaboratori di Fondazione Grosseto Cultura