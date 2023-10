Attualità Cordoglio di Confesercenti per la morte Mario Berti 18 ottobre 2023

18 ottobre 2023 239

239 Stampa

Redazione

Grosseto: Profondo cordoglio. Ad esprimerlo il presidente provinciale Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso, all'apprendere della morte dell'imprenditore Mario Berti.

«Voglio esprimere a nome mio e di tutta l'associazione di categoria le condoglianze alla figlia, Giovanna, e al genero, Amedeo Vasellini, vicepresidente di Confesercenti e presidente provinciale di Assohotel».

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Cordoglio di Confesercenti per la morte Mario Berti Cordoglio di Confesercenti per la morte Mario Berti 2023-10-18T11:21:00+02:00 72 it Profondo cordoglio. Ad esprimerlo il presidente provinciale Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso PT1M /media/images/lutto-candela.jpg /media/images/thumbs/x600-lutto-candela.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 18 Oct 2023 11:21:00 GMT