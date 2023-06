Politica Cordoglio delle forze politiche di centro per la morte di Silvio Berlusconi 13 giugno 2023

Redazione Grosseto: Gianluigi Ferrara UDC, Andrea Quadalti Noi Moderati, Mirella Pastorelli - Barbara Chelli - Brunero Bernini Casa del PPE per Grosseto, Matteo Di Marzo Fare Grosseto, Amedeo Gabbrielli capogruppo comune di Grosseto Forza Italia PPE, esprimono il loro dispiacere per la morte di Silvio Berlusconi, ex premier e fondatore di Forza Italia scomparso lunedì mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. «Tanti lo hanno amato - silegge nella nota -, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Silvio Berlusconi è stato un assoluto protagonista della storia italiana e internazionale degli ultimi trent’anni. Straordinari sono stati i successi di Berlusconi dall'edilizia, alla televisione privata, al calcio . Ha inventato la tv privata dove non si paga il canone e l’ha portata a rivaleggiare e spesso a vincere con la tv pubblica, dove invece il canone bisogna pagarlo, ha inventato un nuovo modo di fare sport portando il Milan a successi straordinari, veramente in cima all’Europa.

La casa politica di ispirazione liberale e cattolica che Berlusconi ha fondato può continuare ad essere per l'Italia e gli italiani un riferimento. Nostro auspicio è che Forza Italia rinforzi la propria posizione nel Ppe e che come partito di centro acquisisca il ruolo di pilastro nella coalizione del centrodestra verso una politica orientata verso l' innovazione sociale, economica, industriale». (foto dal profilo Facebook di Silvio Berlusconi) Seguici





