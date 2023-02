Cronaca Cordoglio dell'Amministrazione per la morte dell’ex sindaco Enrico Norcini 1 febbraio 2023

1 febbraio 2023 116

116

Redazione Follonica: Oggi, mercoledì 1 febbraio, nel primo pomeriggio è venuto a mancare Enrico Norcini, ex sindaco di Follonica. Norcini aveva vinto le elezioni del 4 maggio 1987 e aveva terminato il suo secondo mandato il 7 maggio 1995, passando il testimone al sindaco Emilio Bonifazi. L'Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Cordoglio dell'Amministrazione per la morte dell’ex sindaco Enrico Norcini Cordoglio dell'Amministrazione per la morte dell’ex sindaco Enrico Norcini 2023-02-01T21:12:00+01:00 70 it Cordoglio dell'Amministrazione per la morte dell’ex sindaco Enrico Norcini PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/05/04/20200504102959-68ee015b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/05/04/20200504102959-68ee015b.jpg Maremma News Follonica, Wed, 01 Feb 2023 21:12:00 GMT