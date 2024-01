Attualità Cordoglio dell'Amministrazione comunale per la morte della moglie del Consigliere Mazzini 24 gennaio 2024

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia esprime il proprio cordoglio al consigliere Edoardo Mazzini per la perdita della moglie Emanuela Ginanneschi.

"Con Edoardo, consigliere di opposizione, stiamo affrontando insieme questo percorso amministrativo per far crescere il nostro territorio, e vogliamo essergli vicini in questo momento di dolore porgendo le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio ai figli, alle nuore e a tutti i suoi nipotini".

