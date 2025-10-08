Cordoglio ad Orbetello

È venuta a mancare all’ospedale di Orbetello, dove era ricoverata, la signora Alda Aldi, vedova Galeazzi, appartenente a una delle famiglie più conosciute della comunità orbetellana.

Orbetello: La salma è stata composta nella camera mortuaria del presidio ospedaliero cittadino.

Nata nel febbraio del 1937, la signora Aldi era sposata con uno dei Fratelli Galeazzi, titolari dello storico Mobilificio Galeazzi, con sede nella zona artigianale di Orbetello. Persona molto stimata, si è sempre distinta per il suo impegno nel mondo sociale e associativo cittadino, seguendo l’esempio della sorella.

I funerali si terranno giovedì 9 ottobre alle ore 11,00, presso il Duomo di Orbetello.

Alle famiglie Galeazzi e Aldi giungano le più sentite condoglianze da parte della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Volontari.







