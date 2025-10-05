Coppia di cercatori di funghi si perde nei boschi di Montieri: salvati dai Vigili del Fuoco di Follonica

Intervento tempestivo grazie alle coordinate GPS del cellulare: marito e moglie, entrambi settantenni di Certaldo, ritrovati in buone condizioni

Montieri: Paura nei boschi di Prata, nel comune di Montieri, dove una coppia di cercatori di funghi, marito e moglie settantenni provenienti da Certaldo (FI), ha perso l’orientamento durante un’escursione. La prima partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta prontamente dopo l’allarme.

Grazie alle coordinate GPS fornite dal cellulare dei due, la squadra di soccorso è riuscita a localizzarli, raggiungendoli a piedi nella fitta vegetazione. Dopo aver verificato le loro condizioni di salute, fortunatamente buone, i Vigili del Fuoco li hanno accompagnati fuori dal bosco e, a bordo del mezzo fuoristrada in dotazione, li hanno ricondotti alla loro autovettura.

Un intervento rapido e coordinato che ha permesso di concludere positivamente una disavventura che poteva trasformarsi in qualcosa di ben più serio.