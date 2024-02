Coppa Toscana Mtb: Iscrizioni in Aumento e Sponsor di Peso

siena: Coppa Toscana, iscrizioni a pioggia e grandi sponsor in arrivo

Continua a vele spiegate la campagna di abbonamenti per la Coppa Toscana Mtb. Con l’approssimarsi dell’apertura del circuito, fissata con la GF del Castello di Monteriggioni del 17 marzo, molti fanno i loro conti e scelgono le challenge che li accompagneranno per tutta la stagione e quella toscana, fra le più antiche del panorama nazionale, continua a riscuotere un grande successo. Oltre 150 sono coloro che hanno già formalizzato la propria iscrizione, ma mancano ancora quelle di intere squadre, soprattutto dei principali sodalizi regionali quindi è da presumere che il numero di abbonati sarà quanto meno raddoppiato.

Le adesioni al circuito si chiuderanno il prossimo 15 marzo. Fino ad allora si potrà aderire al costo di 195 euro per gli agonisti e di 120 per i cicloturisti, ma si potrà procedere anche all’abbinamento della Coppa Toscana con altri due circuiti, Tour 3 Regioni e Deltos Cup. Nel primo caso la quota cumulativa è di 336 euro, nel secondo di 310 con scadenza sempre il 15 marzo. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso la divisione in 2 rate.

Ricordiamo il calendario del circuito, che dopo la prova di Monteriggioni proporrà già la settimana successiva la novità della Granfondo dell’Argentario in quel di Porto Santo Stefano (GR). Due gare anche ad aprile, il 14 la Sinalunga Bike nel Senese e il 21 la GF Da Piazza a Piazza a Prato. Il 12 maggio torna alla sua collocazione originale di primavera la Costa degli Etruschi Epic in programma a Marina di Bibbona (LI), poi la pausa estiva prima del rush finale tutto nella provincia di Arezzo, con la Straccabike di Pratovecchio l’1 settembre e la Casentino Bike di Bibbiena il 6 ottobre.

Per la classifica verranno presi in considerazione i migliori 6 risultati nel circuito e per entrare in graduatoria saranno necessari almeno 4 risultati (5 e 3 per le categorie Junior e Master Junior). Chi prenderà parte ai percorsi Marathon, presenti a Prato, Marina di Bibbona e Bibbiena, avrà una maggiorazione del singolo punteggio del 40%. A fine circuito, nell’apposita giornata dedicata alle premiazioni, verranno consegnati i riconoscimenti ai primi 3 Elite e U23, ai primi 7 delle altre categorie maschili, alle prime 3 Elite e alle prime 5 delle restanti categorie femminili.

Il prestigio della challenge è testimoniato anche dall’attenzione che grandi aziende mostrano verso di essa. E’ notizia delle ultime ore l’accordo con la Cicli Bottecchia che seguirà tutto il circuito con premi prestigiosi per la sua conclusione. New 188 fornirà le maglie di leader di ogni categoria, Magnetics Day ha previsto nella propria gamma di percorsi per la sua app anche quelli delle gare della Coppa. Senza dimenticare CST e Pro Action sempre vicini alla challenge.

Per informazioni: https://www.coppatoscanamtb.it/