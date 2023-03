Coppa Passalacqua, torna il calcio giovanile. Oggi il sorteggio dei gironi

Grande attesa per l'evento giovanile riservato alla categoria juniores. 16 le squadre iscritte alla manifestazione, il gioiello di patron Francesco Luzzetti, che si svolgerà in notturna nel centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” casa dell'Invicta Sauro, in via Adda.



Grosseto: Pronta la Coppa Bruno Passalacqua, al via l'edizione numero 48 del massimo torneo giovanile. Torna il grande calcio sul manto verde dell'impianto di via Adda, dedicato alla memoria di “Frida Bottinelli Brogelli”, torneo che si svolgerà in notturna e che scatterà il 2 maggio prossimo per concludersi il 23 di giugno.

Sono sedici le squadre iscritte all'evento organizzato da patron Francesco Luzzetti. Si tratta di Alberese, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, FollonicaGavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto, Paganico, Ribolla, Sant'Andrea, Scarlino, Venturina, Virtus Amiata.

Prima testa di serie il Grosseto, seconda testa di serie l'Atletico Piombino, terza testa di serie l'Atletico Maremma, quarta testa di serie FollonicaGavorrano.

Oggi, alle 17:00, va in scena il sorteggio dei quattro gironi, in diretta su GSTV con Franco Ciardi. Alla presentazione dell'evento interverrà l'assessore allo sport Fabrizio Rossi e il delegato provinciale del Coni Elisabetta Teodosio.

C'è grande attesa per il massimo evento giovanile maremmano organizzato dall'ASD Invictasauro in collaborazione con il Milan Club Passalacqua di Grosseto, il gioiello di patron Francesco Luzzetti.

Assoluta novità la presenza del Sant'Andrea ed il ritorno dell'Argentario. Grande favorito il Grosseto, dominatore della scorsa edizione, ma ci sarà anche l'Atletico Piombino a dire la sua. La parola al tappeto verde.