Coppa Passalacqua: successo con fatica del Grifone contro il Marina

Grosseto: Il Grifone fatica poi dilaga, il Marina è brillante, poi cala. In estrema sintesi questi sono i concetti su cui poggia il largo successo dei biancorossi (0-6) sui ragazzi di Vallefuoco. La prima frazione contiene un solo gol, conclusione dal limite di Tenci dopo 8', dove il Grosseto appare impreciso, lento, poco incisivo. I bianchi del Marina si vedono al 18' con la punizione di Cattich alta di poco, subiscono il tiro al volo di Arrigucci bloccato da Niccoli (21'), quindi, decidendo di scrollarsi di dosso i timori referenziali di affrontare una formazione di categoria superiore, iniziano a pressare alto alzando baricentro e toni agonistici. La mossa serve a contrastare il palleggio biancorosso, a tratti involuto, a costruire situazioni delicate in area avversaria. La ripresa è decisamente diversa. Il Grosseto ricorre alla panchina facendo entrare Mori, Cioni e Nardi, che risultano determinanti firmando tre delle cinque reti nel secondo tempo. Contemporaneamente il Marina perde Cattich (elemento valido) per infortunio e cala sul piano fisico. Il Grifone si infila in queste crepe prendendo il largo grazie anche ad un gioco più frizzante e propositivo. È Tenci al 37' a chiudere la sfida firmando la personale doppietta. Tecnicamente molto apprezzata la presenza nel Grifone del difensore Alessandro Mussio, classe 2008.



La classifica del girone C della Coppa Passalacqua: Grosseto 6, Sant'Andrea e Marina 1, Atletico Maremma 0.

Marina – Grosseto 0-6 (0-1)

MARINA: Niccoli, Angelini, Milanesi, Leoni (17' st Balducci), Bensi (26' st Tozzi), De Gregori, Comitale (21' st Gallo), Vecchieschi (12' st Crescente), Turillazzi, Cattich (1' st Fommei), Ercoli. A disposizione: Mellino, Sciarri, De Felice, De Caro. Allenatore: Vincenzo Vallefuoco.





GROSSETO: Fantoni, Simi (1' st Mori), Rossi (5' st Cioni), Di Dato, Mussio, Daveri, Arrigucci (1' st Nardi), Presicci (17' st Peruzzi), Marzoli, Tenci, Vettori (1' st Bojinov). A disposizione: Pallini, Turbanti, Cozzolino, Morello. Allenatore: Alberto Corti.





ARBITRO: Daniele Guarini; 1° assistente Leonardo Scavuzzo, 2° assistente Gabriele Vagheggini.

RETI: 8' Tenci; 9' st Nardi, 13' st Presicci, 24' st Cioni, 36' st Mori, 37' st Tenci.

NOTE: espulso al 46' st De Gregori massaggiatore del Marina. Ammoniti Ercoli, Tozzi. Calci d'angolo 0-4. Recupero: 2' + 3'.