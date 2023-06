Coppa Passalacqua, pronti per il rusch finale

Lunedì il via alle semifinali, con Atletico Maremma e Invictasauro, a seguire martedì 20 giugno, Follonicagavorrano- Venturina, entrambe inizio ore 21,15.



Grosseto: La 48° Coppa Bruno Passalacqua è giunta al gran finale. Stanno per andare in scena le due semifinali, al termine delle quali sapremo chi si contenderà il successo finale della massima manifestazione giovanile che anche in questa edizione ha messo in vetrina squadre e calciatori di alto livello, per i quali potrebbero aprirsi le porte nel calcio superiore come del resto è successo in passato a dimostrazione che la Coppa Passalacqua è sempre una grande vetrina e anche quest'anno lo ha dimostrato.

Non sono mancate le sorprese, ma anche tante, troppe delusioni, l'ultima in ordine di tempo l'uscita di scena del Grosseto che al termine dei quarti di finali ha ricevuto cinque schiaffi da un Venturina, che ha espresso un gioco piacevole.

Il Grosseto, troppo nervoso ha accusato oltre misura la superiorità dei livornesi protagonisti di un grande quarto di finale giocato ad alto livello, esprimendo un gioco brillante, contro il quale non riuscito ad opporsi. Una grande enorme delusione per il popolo biancorosso che detto un po' da tutti veniva considerata come una grande favorita al successo finale.

Se ha deluso il Grosseto uscendo di scena, da sottolineare invece la crescita del Follonicagavorrano grande protagonista di un eccellente girone con un quarto di finale eccellente riuscendo ad eliminare un buon Fonteblanda.

Un'altra delusione è stata l'uscita di scena di una Nuova Grosseto che aveva ben impressionato, nella prima fase, mentre si è confermato alla grande l'Invictasauro, dominando il girone ed esprimendosi alla grande e conquistando la semifinale al termine di un quarto di finale esaltante superando il debuttante ma positivo Sant'Andrea.

Sfortunato Atletico Piombino, vincitore lo scorso anno, candidato al successo finale, uscito di scana ma anche molto sfortunato, finito in un girone il “B” , con Iunvictasauro e Fonteblanda, ha dovuto abbandonare la compagnia messo fuori gioco dal Fonteblanda,

Siamo arrivati alla fase finale, quella che porta alla conclusione della manifestazione che ha raccolto un grande pubblico, per la felicità degli organizzatori e soprattutto di patron Francesco Luzzetti.

Si parte lunedì 19 giugno la prima semifinale che vedrà di fronte Invictassauro opposto all'Atletico Maremma che ha conquistato la semifinale proprio in extremis, giungendo seconda. Inizio ore 21,15.

Martedì 20 giugno la seconda semifinale, quella che vedrà di fronte il Follonicagavorrano contro il Venturina, una semifinale che ha un sapore di finale.