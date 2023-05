Coppa Passalacqua. Nuova Grosseto liquida Ribolla e ipoteca il passaggio del turno

Di scena la seconda giornata del girone A. Finale convulso con i bianconeri che contestato alcune decisioni arbitrali e alla fine rimane in 10 per l'espulsione di Farasin ( doppio giallo).

Grosseto: Una Nuova Grosseto in gran forma ha liquidato il Ribolla infliggendogli un pesante 4 a 1, staccando il biglietto per la seconda fase della Coppa Passalacqua, tutto questo al termine di una gara spettacolare , con la formazione di Paolo Tolappi, ha messo in vetrina un gran bel gioco, regalandoci un finale quanto mai nervoso , ma confermando quanto di bello era riuscito a mostrare già nel primo impegno del torneo quando riuscì ad avere ragione del Grosseto, grande favorito della manifestazione.

La Nuova Grosseto è riuscita ad imporre il proprio gioco ed a conquistare con merito un successo incamerando tre punti pesanti , confermandosi in testa al girone A , a punteggio pieno che gli permettono di ottenere il visto, per il passaggio del turno.





C'era molta attesa per questa gara , con la Nuova Grosseto, favorita cercava la conferma per quanto di bello era riuscita a mettere in vetrina opposta un ed un Ribolla che già nell'esordio con il Manciano aveva fatto vedere un gioco pregevole e cercava nell'occasione il colpo grosso.

Le due squadre si sono affrontate , molto determinate, con la Nuova Grosseto che cercava sin dalle prime battute di andare a segno e dove il Ribolla riusciva a replicare con delle veloci ripartenze peraltro ben controllate dai rossoblù grossetani, poi al 14'la svolta, quando Benetello, sfruttando un rimessa da un fallo laterale , trafiggeva la difesa bianconera e andare in vantaggio. Reazione immediata con Farasin al 15' che sfiorava il pareggio.

Il Ribolla ci credeva , si rendeva pericoloso con Trombini e metteva in vetrina le individualità con Mori. La banda di Ciampolini sfiorava a più riprese la rete del pareggio, troppe le occasioni sprecate ma nel finale di tempo era Fabbrucci a mancare di un soffio il raddoppio.

Due squadre decise, ma alla ripresa delle ostilità era la Nuova Grosseto a rendersi minacciosa e al 3' Colli di testa andava a segno, reazione immediata del Ribolla e al 4' era Muzzi a realizzare un gol importante che permetteva al Ribolla di stare in partita. La Nuova Grosseto non mollava e con Fabbrucci all'8' riusciva a realizzare il 3-1, sfruttando una conclusione di Mantiglioni finita sul palo e ribattuta in rete dall'estremo della Nuova Grosseto.

Partita virtualmente chiusa ma non per il Ribolla che ci credeva ancora attaccava in massa ma era troppo sprecona senza riuscire a concretizzare. La gara si avviava verso il finale, molto nervosa, con l'arbitro costretto a intervenire con i cartellini gialli e non solo perchè al 40' Farasin veniva espulso per doppia ammonizione, poi nel recupero Camarri riusciva a realizzare il 4 a 1, che chiudeva di fatto la partita e con il Ribolla che continuava a contestare le decisioni del direttore di gara, poi arrivava il triplice fischio finale che sanciva il successo meritato della Nuova Grosseto che vola verso la fase finale della manifestazione.





NUOVA GROSSETO - RIBOLLA 4-1

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli,Criscuolo, Tarassi, Barbetti, Coppolecchia, Bodron (dal 43' del st. Rosini), Penco, Benetello (dal 19' del st.Masngia), Mantiglioni (dal 11' del st. Camarri), Fabbrucci. A disposizione: Recupero, Artino, Bandiera, Batzu, Camarri, Curti, Fedi, Rosini, Mangia. Allenatore Paolo Tollapi.





RIBOLLA: Muzzi, Palazzesi, Trombini (dall'11' del st. Deidda), Lachi, Forzoni, Vigetti (dal 18' del st. Cenni), Mori (dal 34' del st. Martelli), Farasin, Muzzi R., Ciacci, Khadra (dal 26' del st. Venturi). A disposizione: Bartolommei, Cenni,Cerbone, Cristiano, Coivino, Deidda, Martelli, Parrini, Venturi. Allenatore Roberto Ciampolini.





ARBITRO: Nicola Mascelloni; assistenti Bernardo Niccolò, Riccardo Mutu, della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 15' Benetello, nella ripresa al 3' Colli, al 4' M uzzi, all'8' Fabbrucci, al 46' Camarri.

ANGOLI: 7 -1 per il Ribolla

NOTE: ammoniti Ciacci. Espulso Farasin al 40' del st per doppio giallo.





(foto Giacomo Aprili)