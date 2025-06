Sport Coppa Passalacqua, l’Invictasauro vince e vola in finale. Battuta la Nuova 2-0 24 giugno 2025

Coppa Passalacqua, l’Invictasauro vince e vola in finale. Battuta la Nuova 2-0 Grosseto: L'Invictasauro agguanta, per la terza volta consecutiva, la finale della 50esima coppa Bruno Passalacqua. La Nuova Grosseto dimostra, ancora una volta, di avere un’anima senza crepe. Così si è espressa la prima semifinale del torneo timbrata dalla doppietta di Ettore Sabbatini. Occorrono 8' di assestamento dove si lotta intensamente tra aree deserte, aperture poco calibrate e errori di manovra. Quindi ecco lo spettacolare gol di Sabbatini squarcia il cielo, è il 9': palla sulla tre quarti della Nuova, Recupero è leggermente avanzato, la sfera parte, si impenna, scende improvvisamente per depositarsi sorridendo in rete. Una parabola ingegneristica, 1-0. Assorbito il livido i ragazzi di Vichi si mettono al lavoro. Al 20' Vergari conclude fuori, al 23' la punizione di Tiberi è sventata da Kopshti. I rosso blu producono gioco e situazioni golose, l'Invictasauro ammortizza sornione, smorza e tesse la temibile ragnatela. Nella ripresa i temi non cambiano. Sabbatini si fa trovare punto avanzato di una manovra snella e spinosa, che lo mette davanti a Recupero, finta, porta spalancata e il 2-0 è vivo. La Nuova non molla il match causando mischie nell'area piccola senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto per riaccendere le speranze. Il triplice fischio solleva l'entusiasmo della formazione di Papini. Invictasauro – Nuova Grosseto 2-0 (1-0) INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (28' st Magnani), Murineddu, Repola, Bruni, Perciavalle, Canu (19' st Licukescu), Francavilla, Ibraimi (19' st Zauli), Rossi (10' st Rosadoni), Sabbatini (40' st Di Domenico). A disposizione: Santolini, Corsini, Minucci, Pascolini. Allenatore: Cristiano Papini. NUOVA GROSSETO: Recupero, Betti, Dani, Vergari (22' st A. Esposito), Sabatini (29' st Severini), Solari, Bigoni (11' st Stefanini), Coppolecchia, V. Esposito, Tiberi, Loreti (22' st Rubegni). A disposizione: Niccolini, Quinti, Guadagnoli, Balassone. Allenatore: Federico Vichi. ARBITRO: Samuele Montagnani; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Simone Ferrara (terna della sezione Aia di Piombino). RETI: 9' Sabbatini; 12' st Sabbatini. NOTE: ammoniti Repola, Canu, Rossi, Rosadoni, Bigoni, Tiberi. Calci d'angolo 2-5. Recupero: 1' + 4'. Prima dell'inizio sono stati premiati gli artisti dell'Associazione Grossetana Arti Figurative per avere dato risalto alla 50esima edizione della coppa. Riconoscimenti anche a Franco Ciardi di Grosseto Sport, Paolo Baciarelli del Giunco, al fotografo Giacomo Aprili e alla terna della sezione Aia di Piombino.

