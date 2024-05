Coppa Passalacqua: Invictasauro batte Scarlino e rafforza la leadership del Girone A

Grosseto: Battendo 1-3 lo Scarlino, l'Invictasauro rafforza la propria leadership del girone A restando solo al comando a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Per lo Scarlino si tratta di uno stop amaro dopo il successo conquistato contro l'Argentario. Nel dopo gara il tecnico Telesio applaude all'avversario riconoscendogli un maggiore tasso tecnico e aggiunge: «Siamo arrivati a questa sfida in 15 unità, cioè una rosa molto corta. I ragazzi hanno fatto il massimo per opporsi all'Invicta, ci sono riusciti per un tempo, nel secondo poi le differenze hanno prevalso. Li devo applaudire». Angelini, invece, analizza la gara con occhio critico: «Troppe occasioni sciupate, troppi gli errori sotto porta, su questo dobbiamo migliorare e crescere. Comunque i ragazzi sono stati bravi e li ringrazio».



Le analisi delle due panchine coincidono con quanto visto sul terreno di gioco. L'Invictasauro ha gettato alle ortiche molte palle gol, anche molto semplici da realizzare, dovendo poi aumentare impegno e manovre per poter superare uno Scarlino magro di risorse quanto ricco di volontà. In sintesi una partita vivace, tattica, piacevole, a tratti frenetica.

Le reti arrivano nella ripresa. Al 7' è Rossi a ribadire in gol dopo la respinta di De Masi su conclusione di Maruccia, 0-1. I rossi dello Scarlino cercano di reagire, i verdi sono letali in contropiede. Al 13' Barbosa atterra Affabile in area, il rigore viene trasformato da Maruccia, 0-2. Lo Scarlino non si abbatte e preme, l'Invicta replica con veloci puntate e sciupa tanto. Al 37' Alabay viene steso in area, dal dischetto Felici è freddo e preciso, 1-2. I rossi prendono coraggio cercando il pari. Cancella tutto Pieri al minuto 44 chiudendo gara e speranze, 1-3.

Scarlino – Invictasauro 1-3 (0-0)

SCARLINO: De Masi, Cassi, Diop, Alabay, Gambineri, Sacchelli, El Kassmi, Felici, Camarà, Brogi, Barbosa. A disposizione: Bocci, Bambi, Pucci, Nfaied. Allenatore: Andrea Telesio.





INVICTASAURO: Massellucci, Morineddu (18' st Francavilla), Fortino, Tavarnesi, Bruni (28' st Bigliazzi), Affabile, Zarone (8' st Pieri), Frediani, Maruccia (18' st Berti), Rossi, Conti (39' st Foudal). A disposizione: Borghetti, Rosadoni, Steri, D'Ovidio. Allenatore: Federico Angelini.





ARBITRO: Francesco Signori; 1° assistente Danilo Bartalini, 2° assistente Marco Temperini.

RETI: 7' st Rossi, 13' st Maruccia (rig.), 37' st Felici (rig.), 44' st Pieri.

NOTE: prima dell'inizio è stato osservato 1' di raccoglimento per le 5 vittime sul lavoro di Casteldaccia (Palermo). Ammoniti Sacchelli, Felici, Rossi. Calci d'angolo 0-8. Recupero: 0' + 4.