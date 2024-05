Coppa Passalacqua: Grosseto batte Sant'Andrea e accede ai quarti di finale

Grosseto: Il successo (4-2) contro il Sant'Andrea permette al Grosseto di accedere ai quarti di finale della Coppa Passalacqua a punteggio pieno. Una vittoria sofferta, fondata su una ripresa totalmente diversa dal primo tempo dopo i bianchi di Romagnoli hanno dominato il più quotato avversario sul piano fisico e tecnico andando al riposo con due gol di vantaggio (a zero). I biancorossi appaiono subito nervosi e frenetici, il Sant'Andrea mette in mostra un calcio veloce, privo di fronzoli, essenziale. Al 15' Marcatili confeziona un cross al bacio su calcio piazzato, in area sbuca la testa di felici la cui deviazione batte Pallini, 0-1. Il Grosseto colleziona 4 angoli con una reazione, comunque, sterile. Al 21' l'incomprensione difensiva tra Presicci e Pallini sottolinea il malessere biancorosso. Al 26' Fregoli manda alle stelle il tiro dal dischetto, i ragazzi di Corti non riescono a esprimersi ai livelli che competono ad una rosa di prima qualità. Presicci e soci spingono senza un filo conduttore. Mancinelli al 36' è freddo davanti a Pallini e realizza il raddoppio su classica azione di contropiede, 0-2. Riposo.



La seconda frazione dei biancorossi inizia con tre sostituzioni, entrano Passalacqua, Vettori e Di Dato, quelle necessarie affinché la squadra ritrovi ordine, spensieratezza e gioco. Il Sant'Andrea, invece, cala di intensità non potendo attingere ad una panchina numericamente ricca. E la sfida si tinge di biancorosso. Fregoli al 3' accorcia, Vettori al 9' e al 36' prima pareggia poi capovolge il risultato, Cozzolino al 39' chiude i definitivamente i conti, 4-2. Nel mezzo il rosso diretto a Bojinov per insulti all'arbitro.

La classifica del girone C: Grosseto 9, Sant'Andrea 4, Marina 1, Atletico Maremma 0. Sarà Atletico Maremma – Marina, ultima gara del raggruppamento, a decretare la seconda classificata.

Grosseto – Sant'Andrea 4-2 (0-2)

GROSSETO: Pallini, Mori (25' st Nardi), Cioni, Bojinov, Daveri (1' st Passalacqua), Presicci, Violante, Fregoli, Marzoli (1' st Vettori), Tenci (10' st Cozzolino), Iaiunese (1' st Di Dato). A disposizione: Fantoni, Peruzzi, Colledan, Mussio. Allenatore: Alberto Corti.





SANT'ANDREA: Laudicino, Biagiotti, Palazzesi, Marcatili (27' st Ciacci), Terracciano, Felici, Ferri (6' st Cappelli), Gatti, Tosi, Mancinelli, Chinellato (44' st De Lucia). A disposizione: Tanzini. Allenatore: Alessandro Romagnoli.





ARBITRO: Leonardo Giuliarini; 1° assistente Davide Galloni, 2° assistente Daniele Guarini.

RETI: 15' Felici, 36' Mancinelli; 3' st Fregoli, 9' st Vettori, 36' st Vettori, 39' st Cozzolino.

NOTE: espulso Bojinov al 16' st per offese al direttore di gara. Ammoniti Daveri, Tenci, Vettori, Felici. Al 26' st Fregoli ha fallito un calcio di rigore. Calci d'angolo 11-0. Recupero: 1' + 3'.