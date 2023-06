Coppa Passalacqua: è iniziato il conto alla rovescia per la finalissima

Invictasauro e Follonicagavorrano si contenderanno lo storico trofeo, c'è grande attesa per l'evento un altro grande successo della rassegna giovanile maremmana. Un pronostico? Impossibile.



Grosseto: Finalmente, ci siamo, va in scena, la finalissima, per la 48°edizione della Coppa Bruno Passalacqua. Grande attesa per l'evento che vedrà scendere sul tappeto verde del “Friga Bottinelli Brogelli” Invictasauro e Follonicagavorrano, agli ordini dell'arbitro Buonamici.









Le due squadre, sotto la guida rispettivamente di Federico Angelini e Federico Callai, hanno espresso un grande calcio, proponendo entrambe degli schemi brillanti e redditizi, mettendo in vetrina entrambe un grande spettacolo, a dimostrazione ancora una volta se ce ne era bisogno che la vetrina grossetana si arricchisse di grandi talenti anche se il livello rispetto al recente passato è sceso un tantino. Fino ad oggi, comunque , le due finaliste non hanno deluso la aspettative, crescendo di volta in volta proponendo entrambe uno spettacolo di prima qualità.

Tutto questo per la felicità degli appassionati, degli organizzatori e dei media, che hanno messo in rilievo le reali capacità, tecniche e soprattutto realizzative.

E' un attesa per tutti, sportivi e non , ma soprattutto per patron Francesco Luzzetti c he ancora una volta può essere felice di aver presentato una edizione del Passalacqua ad alto livello, una vetrina di giovani calciatori, ben prepararti per esprimere tutti quanti in gran gioco. Ancora una volta la Coppa Passalacqua ha fatto centro e siamo arrivati al gran finale, domani sera, quando Invictasauro e Follonicagavorrano si affronteranno per conquistare l'ambito trofeo che lo scorso anno arrise al Grosseto quando in una finale scoppiettante trionfò a spese dell'Atletico Piombino, due formazioni che amaramente sono mancate in questa edizione-

Palla al centro, e domani sera alle 21:15, scatterà l'attesa finalissima che sarà diretta dall'arbitro grossetano Buonamici. Si affronteranno a viso aperto senza particolari tatticismi per arrivare a conquistare l'ambito trofeo, con l'altissima posta in palio, ma sicuramente entrambe si esprimeranno ad alti livelli perché il grande pubblico che presenzierà alla gara possa divertirsi ed ammirare entrambe le formazioni.

Un pronostico? Impossibile, per due formazioni che sono arrivate a questo finale in gran forma, e noi che le abbiamo seguite, auguriamo loro un grande in bocca a lupo.