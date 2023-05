Coppa Passalacqua: Completata la seconda giornata del girone A

Grosseto affonda il Manciano (8-1) incamera tre punti importanti in classifica. Mattatori della serata Generali e Tenci con una tripletta ciascuno.

Grosseto: Un Us Grosseto in gran forma liquida il Manciano, e conquista tre punti pesanti, riscattando il deludente inizio della Coppa Passalacqua, quando venne superato in rimonta dalla Nuova Grosseto. Un successo che fa sperare in un positivo successivo della manifestazione.

Un Grosseto molto diverso rispetto alla partita di esordio è riuscito ad avere ragione in maniera quanto facile e disinvolta, di un Manciano che nulla ha potuto di fronte alla forza, questa volta vera, dei biancorossi di Alberto Corti. Una partita senza storia con il Grosseto che doveva riscattare l'amaro debutto e così è stato. La squadra ben messa in campo è riuscita ad esprimersi con il passare dei minuti mettendo in seria difficoltà il Manciano, che nulla ha potuto di fronte alla veemente fora dei torellini. La squadra di Tommaso Ballerini ha cercato di contrastare la forza del Grosseto senza peraltro riuscirvi.

Il Grosseto riusciva già al 6' a passare con Tenci, per poi raddoppiare con Turbanti al 22'. I grifoncini confermavano la loro superiorità con il bomber Generali, in gol al 27' e al 39', il Manciano aveva un reazione al 17' con Vaccargiu, ma il Grosseto appariva una squadra di altro pianeta, con un tasso tecnico superiore e una supremazia schiacciante. Poi alla ripresa delle ostilità il Manciano aveva un acuto realizzando dopo 2' nel recupero il gol con Musti. Ma il Grosseto non mollava e tornava ad attaccare con veemenza e determinazione, andavano in gol Generali al 21' Tenci, al 36' Salvatori al 37' e infine Tenci al 39. Poi si arrivava alla fine con un Grosseto stratosferico contro il Manciano è potuto andare in gol solo nel recupero, salvando l'onore.

MANCIANO: De Rosa, Guida, Nuhi, Foudal, Borzi (1' st Rossi), Bicocchi, Caprini (16' st Zefi), Angelini (42' st Musli), Ortenzi (26' st El Mamouny), Magrini, Vaccargiu (38' st Vasconi). A disposizione: Banita. Allenatore: Tommaso Ballerini.

GROSSETO: Santolini, Fralassi (26' st Fommei), Paccagnini, Begnardi (22' st Bojinov), Passalacqua, Turbanti, Presicci (15' st Arrigucci), Affabile (15' st Zarone), Generali, Fregoli (26' st Salvatori), Tenci. A disposizione: Nesti, Veglianti, Giraudo, Cipollini. Allenatore: Alberto Corti.

ARBITRO: Daniele Zucchelli; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Francesco Paoli (sezione Aia di Piombino).

RETI: 6' Tenci, 22' Turbanti, 27' Generali, 39' Generali; 21' st Generali, 36' st Tenci, 37' st Salvatori, 39' st Tenci, 47' st Musli.

NOTE: prima dell'inizio è stato osservato 1' di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Ammoniti Guida, Foudal, Caprini, Angelini, Ortenzi, Begnardi. Calci d'angolo 9 a 0 per il Grosseto

foto Giacomo Aprili