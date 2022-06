Coppa Passalacqua, Atletico Piombino conquista la finalissima

Pronostico largamente rispettato con i nerazzurri di Serena che hanno dominato i giovani maremmani al termine di una gara spettacolare dimostrando di essere padroni assoluti dell'incontro. Doppietta di Paini e reti di Battaglini e Cavaglioni. Premiati i media, il miglior atleta, il miglior portiere e le quattro squadre uscite dai quarti di finale.



Grosseto: Un Atletico Piombino incontenibile, ha travolto l'Atletico Maremma, nella prima semifinale della 47° Coppa Bruno Passalacqua, conquistando la finalissima al termine di una gara che l'ha vista dominare in lungo e largo per l'intero arco della gara.

Atletico Piombino, vincitore dell'ultima edizione della manifestazione giovanile, grande favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative imponendo il proprio gioco, brillante, lineare fatto di verticalizzazioni spettacolari, con un gran pressing a tutto campo, facendo girare la palla da par suo dominando gli avversari che alla fine hanno subito un passivo di 4-0.

L'Atletico Maremma nulla ha potuto contro il gran gioco espresso a tutto campo dai piombinesi che sono venuti fuori alla distanza dopo che le due squadre all'inizio si sono affrontate a viso aperto, cercando di superarsi con il passare dei minuti ma poi pian piano i nerazzurri piombinesi si sono impadroniti del gioco dominando soprattutto a centrocampo.

La posta in palio era altissima, c'era la conquista della finalissima. Atletico Maremma sapendo la forza dei piombinesi cercava di non scoprirsi troppo per evitare di essere infilato dalle ripartenze di Cavaglioni e soci.

Le due squadre non si sono scoperte più di tanto, anche se l'Atletico Piombino dava sempre l'impressione di colpire, ma sono stati i maremmani a cercare il colpo fatale con una punizione di Di Chiara all'11. Tensioni in campo ben controllate dal direttore di gara con qualche giallo. Al 18' Tomarchio sfiorava il palo e poco dopo ci provava Cavaglioni senza successo. Atletico Piombino cresceva e al 26' passava in vantaggio con Paini che deviava in rete un cross da destra di Gentili. Continuava a premere l'Atletico Piombino con una saetta di De Gregorio, dominava ancora la squadra nerazzurra e Talocchini colpiva un palo. Non cambiava la musica nella ripresa con Cavaglioni al 3' che mancava il bersaglio. Nerazzurri dominano da par loro e al 14' Paini mette in rete da sotto misura. Atletico Maremma non riusciva a reagire e al 28' in contropiede Cavaglioni infilava la rete dei maremmani firmando il 3-0. Atletico Maremma non riusciva a far male anzi era la squadra di Mirko Serena a realizzare il poker con Battaglini appena entrato di testa colpiva un remissivo Atletico Maremma. Atletico Piombino super stacca il biglietto per la finalissima dove dovrà affrontare la vincente del confronto di questa sera tra Follonicagavorrano e Grosseto.

Prima della partita sono state premiate, dal patron Francesco Luzzetti, le squadre eliminate ai quarti di finale, vale a dire Roselle, Venturina, Nuova Grosseto e Invicta. Premiato l'atleta Matteo Barchi (Atletico Piombino), il portiere Jacopo Terribile (Nuova Grosseto) premiato da Riccardo Delle Piane del Centro Federale Territoriale di Grosseto; premiato anche il vice presidente Aia Marco Lamioni.

Premiati da Elisa Ghizzani i media: Gianni Mancini (Maremmanews.it), Franco Ciardi (Grosseto Sport), Paolo Sparro (Tv9), Franco Ferretti (Il Tirreno), i fotoreporter Giacomo Aprili e Piero Parricchi.





ATLETICO PIOMBINO: Neri, Rossi, Brizzi, Talocchini, Tomarchio (dal 42' del st. Senesi), De Gregori, Cavaglioni, Politi (dal 36' del st. Chtini), Paini (dal 25' del st, Battaglini), Barchi (dal 35' del st. Insolia), Gentili (dal 39' del st, Ricci). A disposizione: Gasperini, Senesi, Chtini, Cecchetti, Battaglini, Miano, Insolia, Ricci. Allenatore Mirko Serena.

ATLETICO MAREMMA: Villani, Loffredo. Giudici, Barbini, Chiocca (dal 31' del st. Generosi), Scotto (dal 20' del st. Vaselli), Vettori, Stagnaro, Di Chiara (dal 12' del st. Sarzilla), Scalabrelli. A disposizione: Scopetoni, Ercolani, Vaselli, Generosi, Sarzilla, Sartori. Allenatore Francesco Nieto.

ARBITRO: Salvatore Sbordone (Grosseto)

ASSISTENTI: Leonardo Giuliarini e Gianluca Stella (Grosseto)





RETI: al 26' del pt, e al 14' del st Paini, al 28' Cavaglioni, al 33' Battaglini

CALCI D'ANGOLO: 4 e 4

NOTE: ammonito Politi





(foto di Giacomo Aprili)

