Coppa Passalacqua: a sorpresa Venturina batte Virtus Amiata e si qualifica per i quarti

Grosseto: L'ultima gara del girone B ha visto il Venturina battere (3-0) e superare la Virtus Amiata con relativa qualificazione ai quarti della Coppa Passalacqua. Un colpo di coda perfetto affidato alla doppietta di Toninelli e il tocco finale di Makarov. I bianco azzurri hanno applicato un calcio semplice, geometrico, tecnicamente corretto e molto efficace. I giallo nero hanno opposto poco a questa strategia non riuscendo a incidere in attacco con l'aggiunta di distrazioni fatali in difesa.



Dopo solo 6', infatti, Toninelli ribatte in rete una respinta corta e fasulla in area per il vantaggio del Venturina, 1-0. L'unico acuto della Virtus si sente al 25' con Marchini, che , dalla distanza, crea un pallone difficile che Cavaglioni addomestica con l'aiuto del palo. Due minuti dopo Toninelli raccoglie il lancio verticale di Miele trasformandolo nel diagonale del 2-0. Difesa troppo aperta.

La ripresa si apre con il gol di Makarov terminale di un contropiede micidiale, 3-0. Al 17' Magnani prende il secondo giallo con relativo rosso e lascia la gara. È il segnale della resa definitiva della Virtus.

La classifica finale del girone B: Follonicagavorrano 9, Venturina 4, Virtus Amiata 3, Alberese 1. Qualificate Follonicagavorrano e Venturina, eliminate Virtus Amiata e Alberese.

Variazione al programma del girone D

Dopo accordi intercorsi tra le società la gara Alta Maremma – Atletico Piombino in cartellone per venerdì 31 maggio sarà disputata giovedì 30 maggio per dare la possibilità all'Alta Maremma di disputare la finale playoff di sabato 1° giugno. Nuova Grosseto – Roselle viene così posticipata a venerdì 31 maggio

Venturina – Virtus Amiata 3-0 (2-0)

VENTURINA: Cavaglioni, Canessa, Bergamaschi (20' st Guazzelli), Politi, Calò (8' st Larini), Lolini, Neri, Miele (8' st Sovran), Toninelli, Makarov (20' st Massini), Bellini (34' st Caciagli). A disposizione: Pensa, Alestra. Allenatore: Simone Ales.





VIRTUS AMIATA: Corridori, Pallini (40' st Ketboga), Bindi, Falasca, Magnani, Marchini, Ajdini, Verdi, Guidotti (29' st Moroni), Benanchi, Pecci (14' st Ceccherini). Allenatore: Luca Corbari.





ARBITRO: Alessio Argenti; 1° assistente Gabriele Vagheggini, 2° assistente Miguel Cagnani.

RETI: 6' Toninelli, 27' Toninelli; 3' st Makarov.

NOTE: espulso Magnani al 17' st per doppia ammonizione. Ammonito Neri. Calci d'angolo 5-2. Recupero: 0' + 0'.