Coppa Italia serie D: Grosseto affonda la Pianese in trasferta. I torelli vincono 2-0

I torelli vincono 2-0 a Piancastagnaio. Tutto succede nei minuti finali.

Piancastagnaio: Ottimo risultato in trasferta per i torelli di mister Bonuccelli che espugnano il campo della Pianese con un rotondo 2-0 nella seconda gara di Coppa Italia serie D. Ottima prova di tutto il collettivo. Risultato che si concretizza nei minuti finali quando al 40 del secondo tempo Marzielli insacca per il vantaggio dei torelli e a tempo ampiamente scaduto Riccobono chiude la gara al 48' esimo con la rete che fissa il risultato finale sul 2-0.





Questa la cronaca della gara (i punti più salienti):



Primo tempo.

7’ Bruni rincorre un pericoloso retropassaggio, riuscendo a lanciare in profondità Rinaldini, che scatta sulla sinistra, bruciando Remy. Rinaldini sterza e propone un cross interessante. Il pallone sfila sul fondo.

15’ Ledonne prova a sfondare, puntando Morelli. Kouko cerca la sponda aerea, ma la sfera viene sporcata. Irrompe Alagia, che controlla e si produce in una fulminea girata dal limite dell’area. Conclusione che rotola ampiamente a lato.

19’ Discesa di Boccadamo, che innesca sulla sinistra la sovrapposizione di Gagliardi. Imbucata di Gagliardi a spiovere sulla quale Raffaelli non riesce a smanacciare. La traiettoria attraversa l’area e l’azione sfuma.

21’ Punizione da posizione centrale calciata da Ledonne. Il pallone passa sotto la barriera. Raffelli con sicurezza si accartoccia e blocca la bordata del fantasista della Pianese.

22’ Rinaldini fa viaggiare sulla sinistra Arcuri, che taglia la strada a Remy e si invola lateralmente verso la porta. La rasoiata del classe 2004 termina sull’esterno della rete.

23’ Ancora Rinaldini ad ispirare Riccobono, appostato al limite dell’area. Riccobono aggancia, prende la mira e cerca una soluzione di punta. Sfera che non inquadra lo specchio.

33’ Pericolosa la Pianese. Proietto scodella forte e teso dalla bandierina. Lo spiovente filtra ed è raccolto sul secondo palo da Kouko, che arma il destro da ottima posizione. Morelli mura la battuta dell’attaccante locale.

36’ Parabola insidiosa di Rinaldini su punizione. Marzierli e Cretella sfiorano, senza però incornare verso lo specchio. Il tracciante muore così a fondo campo.

42’ Rinaldini inventa il corridoio per Arcuri che affonda sulla sinistra e sforna un cross delizioso. Riccobono prolunga. Dalla parte opposta sbuca Macchi, che sprigiona il destro. Miracolo del portiere De Fazio, che nega la rete al Grosseto con un intervento di istinto.

47’ Fine primo tempo.

Secondo tempo:

2’st Riccobono elude la pressione di Boccadamo, converge e calibra il sinistro. Pallone che passa largo alla destra di De Fazio.

24’st Retropassaggio spigoloso all’indirizzo del portiere De Fazio. L’estremo difensore, costretto a rilanciare senza fronzoli, colpisce in pieno Marzierli. Il pallone carambola sul fondo.

26’st Numero sulla destra di Aprili, che con una veronica si lancia da solo e mette in mezzo per l’accorrente Marzierli. L’attaccante biancorosso gira al volo, ma senza imprimere la forza necessaria per impensierire il portiere della Pianese De Fazio.

29’st Schema del Grosseto su calcio d’angolo. Riccobono disegna ad uscire per Giuliani, che controlla e ripropone in mezzo. De Fazio interviene con la punta delle dita, togliendo il pallone dalla disponibilità di Morelli.

36’st Azione manovrata della Pianese. Ledonne fa ponte per il bolide di Proietto che calcia a rimorchio. Pallone a lato con una deviazione.

40’st Il Grosseto passa in vantaggio. Azione spumeggiante dei biancorossi. Marzierli con il colpo dello scorpione apre con estrema precisione per la galoppata di Giustarini sul binario di sinistra. Giustarini chiude il triangolo, sfornando un cross morbido catalizzato ancora da Marzierli. Il centravanti del Grosseto sfonda la rete con una frustata poderosa. Secondo centro in Coppa Italia per Edoardo Marzierli.

48’st Il Grosseto chiude i conti e porta a casa la qualificazione. Pianese tutta sbilanciata. Strappo centrale di Giustarini, che arriva fino al limite dell’area e apparecchia per Riccobono. Il trequartista biancorosso apre il sinistro. Tocca il portiere De Fazio. Ledonne prova a salvare, ma il pallone varca comunque la linea di porta. Terzo goal in Coppa Italia per Gianni Riccobono ed altro assist di Giustarini.

Coppa Italia serie D: Pianese-Grosseto 0-2

Pianese: De Fazio, Remy, Gagliardi (42’st Mignani), Proietto (38’st Miccoli), Polidori, Boccadamo (47’st Pinto) Morgantini (25’st Picchianti), Simeoni, Kouko, Ledonne, Alagia (32’st Lo Porto). Allenatore: Prosperi. A disposizione: Borghini, Liso, Tognetti, Papini.

Grosseto: Raffaelli, Morelli, Bruni (10’st Giustarini), Cretella (33’st Saio), Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (20’st Giuliani), Riccobono, Macchi (10’st Aprili), Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Fecit, Carannante, Gianassi, Fregoli, Guadalupo.

Marcatori: 40’st Marzierli, 48’st Riccobono

Arbitro: Juri Gallorini (Arezzo) - Assistenti: Angelo Di Curzio (Civitavecchia), Gabriele Elisino (Ostia Lido)

Ammoniti: Ledonne (P), Riccobono (G), Simeoni (P), Cretella (G), Aprili (G), Mignani (P)

Note. Angoli: 6-5 - Recupero: 2’pt; 5’st

Foto: Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912