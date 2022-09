Coppa Italia, quarti di finale: il Big Mat Bsc affronta il Modena

Sabato 3 settembre, alle ore 20.30, allo stadio Torri i biancorossi proveranno ad imporsi in trasferta



Grosseto:Sarà un week-end ricco di incognite per il Big Mat Bsc Grosseto. Il passaggio dei quarti di finale di Coppa Italia, infatti, non è affatto semplice: il turno vedrà nel pomeriggio di sabato sfidarsi il Farma Crocetta e il Cagliari, mentre la sera sarà la volta del Modena contro i ragazzi guidati, in via eccezionale, da Alessandro Cappuccini. Le due formazioni vincenti, si sfideranno il giorno successivo, domenica 4 settembre, alle ore 15.30, sempre allo stadio comunale Torri di Modena.

Chi si aggiudicherà la cosiddetta “finalina” staccherà il pass per le semifinali. “Siamo in una fase di emergenza – commenta la società Big Mat Bsc Grosseto -. Affronteremo una squadra attrezzata come il Modena senza alcuni elementi importanti. Ciò però non può essere una scusante o un motivo per non lottare, anzi deve essere la spinta necessaria per giocare un buon baseball e provare con coraggio a passare il turno”. Il Big Mat Bsc Grosseto, infatti, se la vedrà con il Comcor – Champion Modena senza i nazionali Diego Luciani, Niccolò Funzione e il manager Stefano Cappuccini e senza il capitano Niccolò Cinelli, infortunato. “Dobbiamo cercare – conclude la società – di mantenere sempre alta la concentrazione ed aspettare di trovare il momento giusto per colpire gli avversari. Sono convinto, alla luce anche del buon stato di forma dei nostri ragazzi, che possiamo giocarci una chance importante”.

Foto di Federico Bettazzi.