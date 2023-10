Coppa Italia Grosseto-Ardea Nuova Florida. Al via la prevendita dei biglietti

Grosseto: La Societร informa che a partire da oggi martedรฌ 24 ottobre sarร attiva la prevendita dei biglietti per la gara Grosseto-Ardea Nuova Florida, incontro in programma giovedรฌ 26 ottobre alle ore 20.00 allo Stadio Carlo Zecchini e valido per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia di Serie D.

Il costo del tagliando per assistere allโ€™evento รจ stato fissato in euro 10.

Continua la promozione di ottobre dedicata ai giovani.

I tifosi dagli 0 ai 15 anni ed i tesserati del Grosseto avranno infatti diritto nuovamente al biglietto omaggio nel settore della Curva Nord.

Lโ€™accompagnatore beneficerร invece della tariffa ridotta di Curva Nord al prezzo di 6 euro, modalitร in emissione presso il Centro Sportivo di Roselle.

Ingresso gratuito generale per i bambini e le bambine della fascia di etร 0-5 anni.

Non saranno valide le tessere stagionali di abbonamento.

I biglietti saranno disponibili presso il Centro Sportivo di Roselle da martedรฌ 24 ottobre a giovedรฌ 26 ottobre in orario 10.00-13.00; 15.00-18.00, nei punti vendita autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo, oppure online sul circuito Ciaotickets.

Il giorno della gara la biglietteria dello Stadio Carlo Zecchini aprirร alle ore 18.30.