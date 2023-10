Sport Coppa Italia di Gozzo Nazionale, argento per gli atleti castiglionesi 9 ottobre 2023

Castiglione della Pescaia: Ieri, domenica 8 ottobre, nel campo gara di Genova Pra si è disputata la Coppa Italia di Gozzo Nazionale organizzata dalla Federazione Italiana di Canottaggio a Sedile Fisso, argento per l’equipaggio toscano che ha visto tra i suoi rappresentanti i due atleti Castiglionesi Andrea Giardini e Fabio Giovannelli.

I Gozzi Nazionali sono equipaggiati da quattro vogatori che remano “di punta” – cioè con un remo – e da un timoniere. Nell'equipaggio toscano figuravano due atleti maremmani, di Castiglione della Pescaia.

