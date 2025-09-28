“Divinarte… un cuore che (com)batte”: oltre 50 artisti e degustazioni di vino nella suggestiva cornice del Forte dei Borgia di Nepi
Coppa Italia A2, la Blue Factor sconfitta al Casa Mora
In rete dopo pochi secondi dal suo ingresso Diego Bracali
Castiglione della Pescaia: Inizio con sconfitta per la Blue Factor in Coppa Italia: al Casa Mora la Newco Roller Matera passa alla fine per 6-2. Una sconfitta che però ha visto lottare i biancocelesti di Federico Paghi, di fronte ad una delle candidate ad arrivare fino in fondo come i lucani di Valerio Antezza, in rosa diversi rinforzi come i due spagnoli il portiere Marimon e Reira, oltre al collaudato Piozzini. Nel Castiglione da segnalare il gol del giovanissimo 15enne Diego Bracali, in rete dopo pochi secondi dal suo ingresso in pista, e l’esordio nel finale anche dell’altro 15enne Filippo Agresti. Pronti via e il ritmo sembra subito interessante. Il Matera vuole fare la partita ma il Castiglione, con la nuova divisa a strisce orizzontali giallonera, cerca di ribattere colpo su colpo. Bussotti è subito pronto, e a sbloccare il match al 7’ è il contropiede di Faelli che ruba la pallina a Santeramo e serve alla perfezione davanti alla porta Bracali che insacca l’1-0. La risposta lucana si concretizza in un minuto e mezzo: Ferrara fa doppietta, prima facendo carambolare la pallina addosso a Bussotti da sinistra, e poi recuperando a centro pista e sparando un missile sotto la traversa dal limite. Il Castiglione spreca una punizione di prima, fallo di Ferrara su Santoni, con Filippo Montauti che è ipnotizzato da Marimon. I maremmani però insistono e il contropiede impostato da Filippo Montauti è finalizzato da Faelli che insacca il 2-2. A trenta secondi dalla prima sirena Pereira è fermato fallosamente al suo ingresso in area: Gadaleta spara fuori. Ad inizio ripresa il Matera passa di nuovo in vantaggio: triangolo perfetto fra Bordanove, Santeramo e Giudice che mette dentro il 3-2. Poi fa doppietta Piozzini: prima tocca di giustezza una corta respinta, e dopo 3’ dopo l’espulsione con il blu a Filippo Montauti, che a gioco fermo colpisce con una pallinata l’avversario, mette dentro in power play sul secondo palo l’assist di Santeramo per il 5-2. Bracali è fermato da Marimon sulla punizione del decimo fallo. Bussotti stoppa Giudice sulla punizione di prima, dopo il fallo su Piozzini. Giudice con il Castiglione sbilanciato segna il definitivo 6-2.
BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Filippo Agresti, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.
NEWCO ROLLER MATERA: Jan Marimon Llopis, (Giovanni Pontrelli); Conrado Piozzini Pereyra, Luca Santeramo, Giorgio Giudice, Matteo Matera, Michele Ferrara, Giuseppe Corrado, Guillem Bordanove Riera, Daniele Gadaleta. All. Valerio Antezza.
ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.
RETI: PT (2-2) 6’58 Bracali (C), 11’22 e 12’48 Ferrara (M), 16’06 Faelli (C); st 4’56 Giudice (M), 8’04 e 11’30 Piozzini (M), 23’52 Giudice (M).