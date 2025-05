Coppa Italia 2025 di Subbuteo Tradizionale: spettacolo e successi a Castiglione della Pescaia

Il Subbuteo Club Sombreo di San Miniato trionfa nella competizione a squadre, Morgan Croce (CCT Roma) vince il torneo individuale. Successo anche per la F.lli Bari Reggio Emilia che conquista la Supercoppa.

Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia si conferma ancora una volta capitale del Subbuteo Tradizionale. Nel weekend del 10 e 11 maggio 2025, il Palazzetto dello Sport “Casa Mora” ha ospitato la Coppa Italia 2025 di questa disciplina, appuntamento tra i più attesi del calendario nazionale, organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e con il prezioso supporto dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT).

Una due giorni intensa e partecipata, che ha richiamato nella località toscana oltre 250 persone tra atleti, dirigenti e accompagnatori, in arrivo da tutta Italia, confermando il valore sportivo e turistico dell’evento.

Sabato 10 maggio è andata in scena la competizione individuale, conclusasi con il trionfo di Morgan Croce, fortissimo atleta romano in forza al CCT Roma, che ha conquistato il titolo superando in finale, al Sudden Death, Cesare Santanicchia (SC Sombrero di San Miniato) con il punteggio di 3 a 2. Ottimi piazzamenti anche per Michele Fenucci (CCT Roma) e Pier Luigi Signoretti (SC Sombrero), che hanno chiuso al terzo posto. Nel tabellone Cadetti, il successo è andato a Maurizio Presutti della Viterbese Subbuteo, autore di un torneo di grande solidità.

Domenica 11 maggio è stata la volta della competizione a squadre, che ha regalato una finale combattutissima tra Subbuteo Club Sombrero San Miniato e F.lli Bari Reggio Emilia. Il confronto si è concluso con un pareggio per 1-1, ma a sollevare il trofeo è stata la squadra toscana, grazie a una migliore differenza reti complessiva. Il team giallorosso, formato da Pier Luigi Signoretti, Cesare Santanicchia, Enrico Guidi, Nico Lucchesi, Enrico Giannarelli e Severino Gara, ha così conquistato un prestigioso successo, davanti a due club storici del movimento. A completare il podio, il Subbuteo Club Ascoli, campione uscente, e il sempre competitivo Subbuteo Club Ligures. Nel torneo Cadetti, la Viterbese Subbuteo si è confermata per il terzo anno consecutivo, superando in finale le Pantere Lucca.

Nel corso dell’evento si è disputata anche la finale di Supercoppa, che ha visto prevalere la formazione della F.lli Bari Reggio Emilia. La squadra, composta da Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli e Alessandro Montanari, ha avuto la meglio sul Subbuteo Club Ascoli, aggiungendo così un altro titolo alla propria bacheca.

L’intera manifestazione è stata trasmessa in diretta sui canali social ufficiali della FISCT, registrando ancora una volta numeri da record: sono state infatti oltre 150.000 le visualizzazioni accumulate solo per la competizione a squadre, segno tangibile dell’interesse crescente verso il Subbuteo Tradizionale anche tra il pubblico online.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, che ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ospitato anche quest’anno una manifestazione nazionale di tale rilievo. La FISCT ha scelto la nostra città per tre anni consecutivi e saremmo lieti di ospitarli ancora, anche nei prossimi anni. Per noi è fondamentale dare risalto e valenza al nostro turismo sportivo ed il Subbuteo Tradizionale è diventato ormai uno degli appuntamenti fissi delle nostre ‘Giornate Europee dello Sport’, giunte all’undicesima edizione. Questa disciplina rappresenta una forma di sport autentica e coinvolgente, che ha saputo richiamare nella nostra città tantissimi appassionati da tutta Italia. Castiglione si conferma luogo ideale per il turismo sportivo, che arricchisce il nostro territorio non solo economicamente, ma anche culturalmente e socialmente.”

Parole condivise anche da Paolo Pieraccini, presidente di ACOT, tra i principali promotori dell’evento: “A nome dell'Associazione Albergatori di Castiglione della Pescaia, desidero esprimere la nostra più profonda soddisfazione per aver ospitato in questo fine settimana la Coppa Italia di Subbuteo Tradizionale. È stato un onore e un piacere accogliere la FISCT e tutti gli appassionati di questa affascinante disciplina nel nostro splendido territorio. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che ha sempre patrocinato e sostenuto l’evento in questi tre anni. Siamo stati entusiasti dell'energia e della passione che questo evento porta con sé, e siamo lieti di aver contribuito, come principale partner, al suo successo. Ringraziamo di cuore la Federazione per aver scelto Castiglione della Pescaia come sede di questa prestigiosa competizione e ci auguriamo vivamente di potergli dare ancora il benvenuto, anche nel 2026. E chissà, il 2027 potrebbe riservare delle sorprese ancora più grandi per il mondo del Subbuteo qui da noi. Speriamo di poter raddoppiare l'appuntamento, confermando la nostra vocazione all'ospitalità e al sostegno di eventi sportivi di questo calibro.”

La Coppa Italia 2025 si chiude così con un bilancio ampiamente positivo, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo, e con la conferma che Castiglione della Pescaia continua a essere una delle capitali del calcio in miniatura in Italia.





