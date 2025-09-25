Coperative e comunità. Serrachiani (Avs): "Il futuro della Maremma e della Toscana che non si arrende"

Grosseto: «La Maremma vive del lavoro dei campi - dichiara Chiara Serrachiani candidata per Avs al consiglio regionale -, della qualità delle sue produzioni e della forza delle comunità. Qui non ci sono grandi industrie, ma tante piccole realtà che, attraverso la cooperazione, hanno saputo tenere in piedi interi territori. Oggi però queste esperienze si trovano a competere con un mercato dominato da giganti agroalimentari che hanno strumenti e risorse ben diverse. Per questo la Regione Toscana deve avere il coraggio di rafforzare il sostegno al modello cooperativo, che è patrimonio economico e sociale insostituibile.

Le cooperative di comunità hanno già dimostrato di saper riportare servizi dove nessuno avrebbe investito, creare lavoro e ridare vita ai borghi, dall’Amiata all’Isola del Giglio. Ma accanto a queste nuove esperienze ci sono le cooperative agricole e di produzione, che da decenni sostengono l’economia locale trasformando i prodotti della nostra terra. Sono realtà che oggi faticano a competere, perché hanno costi più alti, affrontano il tema dell’innovazione tecnologica, dell’accesso ai mercati e della transizione ecologica. È qui che la Regione deve intervenire con decisione: aiutandole a modernizzare gli impianti, a digitalizzare le filiere, a promuovere i prodotti maremmani nei mercati internazionali.

Se vogliamo che i borghi non continuino a spopolarsi e che il modello maremmano non soccomba alla produttività sfrenata, dobbiamo investire su chi tiene vivi i territori: cooperative di comunità e cooperative produttive, insieme, come motore di sviluppo diffuso.

La mia candidatura nasce da questa visione: una Maremma protagonista di una Toscana più giusta e più coesa, che crede nei suoi borghi e nelle sue cooperative come forza per il futuro. Chiedo fiducia per trasformare questa identità in energia per le prossime generazioni».



