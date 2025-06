Cooperazione sociale e servizi ambientali: il convegno che valorizza territorio e comunità

Appuntamento il 19 giugno, a Siena, nella Sala del Consiglio provinciale

Grosseto: Un’occasione per riflettere su come la cooperazione sociale e i servizi ambientali possano generare valore condiviso, impatto sociale e sviluppo sostenibile per i territori. Giovedì 19 giugno, dalle ore 9:30, la prestigiosa Sala del Consiglio provinciale di Siena ospiterà il convegno “Cooperazione sociale e servizi ambientali: valore per il territorio e per le comunità”, promosso da Sei Toscana Gruppo Iren, in collaborazione con il Consorzio COOB.

Un nuovo paradigma di economia territoriale

L’incontro si propone come momento di approfondimento su un modello innovativo di collaborazione tra enti locali, aziende ambientali e cooperative sociali, capace di coniugare inclusione lavorativa, qualità dei servizi e sostenibilità ambientale. A due anni dalla firma del protocollo d’intesa siglato da Iren, Sei Toscana, Legacoop Toscana e COOB per rafforzare l’alleanza tra cooperative sociali e utilities, al centro del dibattito la presentazione di un framework sperimentale di valutazione dell’impatto sociale, sviluppato a partire dalle esperienze concrete realizzate da Sei Toscana in collaborazione con le cooperative del Consorzio COOB sui territori dell’Ato Toscana Sud (104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e della Val di Cornia).

Un confronto a più voci

Apriranno i lavori Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena e Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana. Seguirà l’intervento tecnico del Centro di Ricerca Universitaria Arco, che illustrerà i risultati dell’analisi di impatto sociale. Una tavola rotonda con rappresentanti del mondo cooperativo, delle imprese ambientali e delle istituzioni locali — con Eugenio Bertolini (Ad Iren Ambiente), Roberto Negrini (presidente Legacoop Toscana), Gianluca Paglia (Dg Sei Toscana), Sara Grifoni (assessore istruzione e cultura Comune di Terranuova Bracciolini), Sandro Marrini (assessore con delega al sociale Comune di Follonica), Gabriele Mecheri (presidente Cooperativa Betadue) e Luca Santoro (presidente Cooperativa Il Melograno) — offrirà uno sguardo strategico sulle prospettive di un’economia sostenibile e inclusiva. A moderare sarà Michele Vignali, presidente del Consorzio COOB.

Un invito a immaginare un futuro condiviso

Il convegno vuole essere non solo un momento di confronto, ma anche un invito rivolto alle istituzioni, agli operatori del settore e ai cittadini a riconoscere e promuovere il valore generato da modelli di servizio che mettono al centro le persone, l’ambiente e la comunità.

Per maggiori informazioni: comunicazione@seitoscana.it.