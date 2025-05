Coop Amiatina, i soci approvano il bilancio 2024

Approvato il Bilancio 2024 con un utile di 523.000 Euro. Un anno di solidità e impegno per il territorio.

Santa Fiora: L'Assemblea dei Soci di Coop Amiatina ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2024, chiuso con un utile di 523.000 euro. Questo risultato, significativo in un contesto socio-economico ancora segnato da incertezze globali, testimonia la solidità della cooperativa, la sua capacità di adattamento e il forte legame con i propri soci e il territorio.

L'apertura dell'assemblea da parte di Vincenzo Fazzi, Presidente di Coop Unione Amiatina, è stata caratterizzata da un momento di profonda commozione nel ricordo di due figure importanti per la comunità di Coop Amiatina: Roberta Mazzuoli, collega del negozio di Piancastagnaio, e Iuri Bartoli, Responsabile del negozio di Larderello, entrambi scomparsi prematuramente nelle scorse settimane. Il Presidente ha sottolineato come, pur nella diversità dei loro modi, entrambi abbiano lasciato un ricordo indelebile nei colleghi, nei soci e nei clienti, esprimendo il sincero cordoglio e il vuoto che la loro assenza lascia.

Rivolgendosi ai soci, il Presidente ha espresso la sua gratitudine per la stima costante e il forte senso di responsabilità che da sempre contraddistinguono la base sociale di Coop Unione Amiatina, simboli di un legame solido e duraturo con la Cooperativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Consiglio di Amministrazione e a tutte le colleghe e i colleghi dei negozi e della sede per l'eccellente lavoro svolto nel corso di un anno particolarmente complesso. Nonostante le instabilità geopolitiche e le pressioni inflazionistiche, Coop Amiatina ha saputo rispondere con efficacia, tutelando il potere d'acquisto dei soci e dei clienti con molteplici iniziative protratte anche nel 2025. Fazzi ha valorizzato il fondamentale contributo dei dipendenti, che rappresentano il volto quotidiano di Coop Amiatina.

Nel corso del 2024, Coop Amiatina ha proseguito con un forte impegno sui temi della sostenibilità ambientale, attraverso il monitoraggio energetico dei punti vendita, l'utilizzo del teleriscaldamento e di impianti fotovoltaici, l'installazione di eco-compattatori per le bottiglie di plastica, la raccolta di oli alimentari esausti e il posizionamento di colonnine per la ricarica di auto elettriche.

La cooperativa ha confermato il suo ruolo di presidio sociale e culturale nei territori in cui opera, sostenendo direttamente, oppure in collaborazione con le associazioni del territorio, numerose iniziative locali.

Particolare attenzione è stata dedicata al mantenimento e al miglioramento dei punti vendita, con la ristrutturazione del negozio di Larderello (PI), piccola realtà in Val di Cecina e il consolidamento dell'attività del negozio di Capranica a poche decine di chilometri da Roma.

Coop Amiatina ha inoltre partecipato attivamente alle iniziative del sistema Coop e ha organizzato a novembre 2024 la Consulta dei Comitati Soci dedicata al tema cruciale del cambiamento climatico, con la partecipazione di esperti come il professor Stefano Mancuso e della Presidente di Coop Italia, Maura Latini.

In conclusione, il Presidente ha rinnovato il ringraziamento ai dipendenti, ai soci, al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati Soci per il loro impegno e la loro partecipazione, sottolineando la forza del legame cooperativo per affrontare le sfide future.

Domenico Brisigotti, Direttore Generale di Coop Italia, che ha partecipato all’Assemblea e ha visitato alcune realtà di Unione Amiatina, si è dichiarato particolarmente soddisfatto poiché ha “toccato con mano” i risultati delle azioni messe in atto dal sistema Coop.

Chiude la giornata Roberto Negrini, Presidente del Distretto Tirrenico Cooperative di Consumo che ricorda il calo demografico che sta interessando le aree interne dove le Coop del Distretto sono presenti, rimarcando quanto sia importante attivarsi per offrire i servizi a quella popolazione che rimane.

Coop Unione Amiatina, nata nel 1960 a Santa Fiora in località Bagnore (GR), è presente oggi con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio. È una delle medie cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop.

Dati al 31/12/2024: fatturato 96 milioni di euro, 53.729 soci e 372 dipendenti.