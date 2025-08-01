Coop Amiatina, dona la spesa a favore di comunità per cani abbandonati

Coop Amiatina promuove una raccolta solidale in 20 punti di vendita

Amiata: Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 agosto, i Soci attivi di Coop Amiatina, in collaborazione con i dipendenti Coop e i volontari locali, organizzano una nuova edizione della raccolta solidale “Dona la Spesa – animali”, un'iniziativa dedicata al sostegno delle realtà che si prendono cura di animali abbandonati o in difficoltà.

In 20 punti vendita Coop Amiatina alcuni rappresentanti dei Comitati Soci insieme ai volontari di associazioni animaliste saranno presenti per invitare i clienti ad acquistare e donare scatolette, croccantini, lettiere e altri generi utili alla cura quotidiana di cani, gatti e altri animali ospitati nei rifugi e nei centri di accoglienza del territorio.

Negli ultimi anni Coop Amiatina ha rafforzato i legami con il volontariato locale attraverso i progetti “Buon Fine” e “Buon Fine animali”, destinando prodotti non più vendibili, ma ancora idonei al consumo, alle associazioni che si occupano di distribuirle. Le collaborazioni con le realtà che si occupano di sostegno e cura degli animali sono ormai consolidate sull’Amiata, grazie alla cooperazione con i presìdi ENPA locali. Negli ultimi anni si sono aggiunte le collaborazioni con le sedi ENPA di Grosseto, ENPA di Acquapendente e tre ulteriori associazioni riconosciute dagli enti territoriali. Quest’anno, inoltre, saranno presenti durante il “Dona la spesa – animali” componenti lo staff e volontari di Animanatura di Semproniano (GR), con cui la cooperativa ha recentemente sottoscritto una convenzione che consente ai soci Coop di visitare il centro di recupero.

“Dona la Spesa – animali” è un’iniziativa che, una volta all’anno, vuole offrire un sostegno concreto e continuativo a chi, ogni giorno, si prende cura degli animali meno fortunati.

Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per loro.

Coop Unione Amiatina è presente con 27 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo.

Dati al 31/12/2024: fatturato 96 milioni di euro, 53.729 soci e 367 dipendenti.