Convocato il Consiglio comunale per giovedì 13 aprile

Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio per il giorno giovedì 13 aprile alle 9.00. Prima della trattazione degli argomenti, interverrà brevemente nell'ambito del progetto comunale "Bella Storia" il dottor. Fausto Brando, presidente dell'ADMO di Grosseto. Di seguito le proposte che saranno trattate: - Surroga consigliere Cosimo Pacella dimissionario - Comunicazioni istituzionali - Comunicazione verbale seduta del 23/03/2023 - Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici – revisione terza parte - Mozione "Lotta alla siccità - quadro conoscitivo", presentata dal consigliere Giacomo Gori (Movimento 5 stelle). - Interrogazione ad oggetto "80° anno del bombardamento della città di Grosseto – richiesta di eventi commemorativi in programma, presentata dalla consigliera Bernardini - Interrogazione al sindaco e all'assessore competente avente ad oggetto "ex cinema Marraccini- processo partecipativo ex l.r.02/08/2013, presentata dal consigliere comunale Carlo DeMartis (Grosseto Città Aperta). Come di consueto, i lavori dell'aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw





