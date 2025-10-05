Dal classico alla canzone napoletana - Un viaggio tra virtuosismo e tradizione al GIGF 2025
Convocato il Consiglio comunale di Scarlino
Seduta fissata per lunedì 6 ottobre alle ore 16.30
Scarlino: Il Consiglio comunale di Scarlino è convocato per lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 16.30 nella sala consiliare di piazza Garibaldi, a Scarlino.
All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti: l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’approvazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare, una modifica alla convenzione del piano di lottizzazione “comparto edificatorio Marina 35 – ex Sporting club” in località Puntone, la discussione di una mozione consiliare su Gaza presentata dal gruppo “Scarlino nel cuore” e, infine, le comunicazioni del sindaco.