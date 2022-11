Convocato il Consiglio comunale di Scarlino

Mercoledì 30 novembre alle ore 15 appuntamento in Sala consiliare, nel centro urbano capoluogo



Scarlino: Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino. Mercoledì 30 novembre alle ore 15 in Sala consiliare (nel centro urbano capoluogo), maggioranza e minoranza si riuniscono per discutere di alcune variazioni al bilancio e dell’accordo con Promomar per i lavori conclusivi alla viabilità del Puntone. Le modifiche al rendiconto di previsione 2022-2024 riguardano il progetto “Spiagge sicure”, l’aumento del costo dell’energia, e il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovuti a tre sentenze.

I consiglieri comunali saranno chiamati inoltre ad approvare lo schema di convenzione del servizio di tesoreria. All’ordine del giorno c’è anche l’accordo integrativo della convenzione tra la Provincia di Grosseto, il Comune di Scarlino e la concessionaria del porto turistico del Puntone (Promomar), che darà l’avvio al secondo stralcio dei lavori di riqualificazione della viabilità della frazione: dopo la rotatoria infatti, sarà realizzato il sottopasso pedonale in via delle Collacchie e lo svincolo di accesso alla provinciale da via della Dogana. Infine sono in programma l’approvazione dello schema del Contratto di fiume per la bassa Val di Pecora, la ratifica della delibera sulla convenzione con la Provincia di Grosseto per la stazione unica appaltante, la risposta all’interrogazione dei gruppi consiliari “Pensiamo Scarlino”, “Per Scarlino” e”Scarlino insieme” sugli arredi urbani nel centro storico di Scarlino e la mozione, sempre degli stessi gruppi, sull’istituzione di un servizio di accoglienza anticipato nei plessi scolastici.