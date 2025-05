Attualità Convocata l'assemblea dei soci di Orbetello Bene Comune 8 maggio 2025

8 maggio 2025 162

162 Stampa

Redazione

Orbetello: Il Comitato Civico Orbetello Bene Comune comunica che domenica prossima 11 maggio alle ore 10 è convocata l'assemblea dei soci di Orbetello Bene Comune presso la ex Chiesa di Sant'Antonio in via Dante, 21, sul seguente ordine del giorno: Statuto Parco Ambientale della Laguna di Orbetello - Determinazioni. Domenica è l'ultimo giorno utile per tenere questa assemblea in quanto la discussione dello Statuto è prevista a Roma per il 14 maggio e per quella data il Comitato vorrebbe far conoscere alle Istituzioni che formano il Consorzio le sue osservazioni. "Abbiamo chiesto al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e ai Comuni di Orbetello e Monte Argentario - ricorda il consiglio direttivo - un incontro urgente per comunicare loro le nostre osservazioni sullo Statuto che il 14 verrà approvato. Naturalmente confidiamo in una convocazione rapida da parte del Comune di Orbetello che è l'Ente più vicino e riteniamo più sensibile ad accogliere e riportare le nostre istanze". L'assemblea è aperta a tutta la cittadinanza, ai soci e ai simpatizzanti del Comitato. "Nell'occasione - conclude Il Comitato Civico Orbetello Bene Comune - sarà possibile anche effettuare l'iscrizione al Comitato". Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Convocata l'assemblea dei soci di Orbetello Bene Comune Convocata l'assemblea dei soci di Orbetello Bene Comune 2025-05-08T13:00:00+02:00 214 it Domenica è l'ultimo giorno utile per tenere questa assemblea in quanto la discussione dello Statuto è prevista a Roma per il 14 maggio e per quella data il Comitato vorrebbe far conoscere alle Istituzioni che formano il Consorzio le sue osservazioni. PT1M /media/images/Laguna-di-Orbetello.jpg /media/images/thumbs/x600-Laguna-di-Orbetello.jpg Maremma News Orbetello, Thu, 08 May 2025 13:00:00 GMT