“Convivio etrusco” al MuVet per la prima domenica della Festa dei Musei

Appuntamento domenica 7 gennaio alle 11:00 per visita guidata a cura della direttrice Simona Rafanelli. E al Museo Casa Rossa Ximenes una domenica tra storia e natura con visita guidata e birdwatching.

Castiglione della Pescaia: Al MuVet di Vetulonia l’Epifania non tutte le feste porta via.

Domenica 7 gennaio, infatti, prende avvio la II edizione della Festa dei Musei, promossa dal sistema provinciale dei Musei di Maremma, che prevede ingresso gratuito per le prime domeniche di Gennaio, Febbraio e Marzo e tantissimi eventi dedicati.

Il primo appuntamento, domenica alle 11:00, sarà dedicato al “Convivio etrusco”. La direttrice Simona Rafanelli accompagnerà i visitatori in una visita guidata a tema, invitando alla “tavola” degli Etruschi, nello spazio dell’otium e della socialità, con un racconto dei reperti del Museo inedito e ricco di gusto.

«Vorrei raccontare, attraverso gli oggetti provenienti dalla città etrusca di Vetulonia e del suo territorio, gli Etruschi di ieri arrivando fino alla Toscana etrusca di oggi. A parlare saranno proprio gli oggetti custoditi in museo – spiega la Direttrice del MuVet Simona Rafanelli – ripercorrendo quei temi legati al convivio, alla socialità, al banchetto, al simposio, al bere, che dall'antichità ad oggi si ripetono immutati. Ci soffermeremo a guardare nelle vetrine quegli utensili che ci parlano di come si stava a tavola, di quello che si mangiava; un particolare capitolo sarà dedicato al vino e alla socialità del bere insieme, attraverso i numerosi vasi che gli etruschi realizzavano per questa bevanda, dalle brocche ai calici, all'attingitoio o il cratere. Scopriremo ricette, usi e modi di stare a tavola, l'importanza della musica che spesso era associata al cibo in gesti e azioni. Insomma, un lungo racconto dipanato attraverso il museo da cui, affrontando la cultura e la conoscenza dal lato della convivialità si arriva a compiere un percorso che ci porta ad oggi e ci fa vedere come la nostra storia si ripeta nei secoli e non sia cambiata. Un'unione inscindibile, un “continuum” storico, ideologico, tradizionale e di gusto, dagli etruschi ad oggi».

L’ingresso in Museo sarà gratuito per l’intera giornata, con il consueto orario dalle 10:00 alle 16:00.

Il nuovo anno è appena iniziato, e il primo fine settimana in museo è già ricco di eventi per grandi e piccini.

Sabato 6 gennaio alle 11:00 i bambini potranno festeggiare e salutare le feste con la “Caccia al tesoro con la Befana”, un appuntamento ad ingresso gratuito per i più piccoli e per i loro accompagnatori che potranno approfittare per una visita al museo.

«La tradizione vuole - conclude il Sindaco Elena Nappi - che l’ “Epifania tutte le feste porti via”, invece al nostro museo di Vetulonia gli eventi continuano con grande passione grazie alla sua Direttrice ed a tutto lo staff aderendo ad ogni iniziativa proposta dai Musei di Maremma e dalla Regione Toscana. Così come anche il Museo Casa Rossa Ximenes che per domenica propone una giornata tra storia e natura con visita guidata del Museo, ad ingresso gratuito, e due appuntamenti di birdwatching. Insomma ancora un fine settimana di laboratori e visite guidate per alimentare costantemente la voglia di cultura e di sapere dei nostri assidui frequentatori e di coloro che ci visitano per la prima volta».