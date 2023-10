Convegno: "Umanizzazione dei luoghi di cura"

Grosseto: Nella mattinata di ieri, martedì 17 ottobre, presso l'Auditorium dell'Ospedale Misericordia di Grosseto si è tenuto il Convegno scientifico sull'Umanizzazione dei luoghi di cura, organizzato e promosso da ABIO Grosseto, Associazione per il Bambino in Ospedale.



I relatori presenti al Convegno sono stati:

Davide Ruzzon Direttore scientifico del Master NAAD "Neuroscience Applied to Architectural Design" dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Cinzia Di Dio Professore associato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano del Dipartimento di Psicologia, Giuseppe Genduso Presidente di Fondazione ABIO Italia Onlus, Sally Galotti healthcare designer ideatrice e creatrice dell’Umanizzazione pittorica in ambito ospedaliero.

Il Convegno è stato un'occasione per mettere insieme ricerche, dati scientifici ed esperienze per descrivere come un ambiente come quello ospedaliero, nel quale l’arte viene integrata con sapienza, possa essere di cruciale supporto nel percorso di cura del paziente e della sua famiglia, ma anche nel lavoro del personale sanitario.

E' stata evidenziata l'importanza della Carta dei Diritti dei bambini e degli adolescenti in Ospedale, ricordando quanto sia fondamentale la Mission di ABIO. Lo scopo dell’iniziativa era quello di presentare alla comunità il Progetto di ABIO Grosseto "IL BAMBINO AL CENTRO", che ha come obiettivo un'importante opera di Umanizzazione Pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Dalle ricerche nell’ambito delle neuroscienze e dai dati emersi nel corso del convegno, è stata evidenziata la validità scientifica di tale progetto ai fini del percorso di cura. La realizzazione dell'opera è a cura di Sally Galotti, Healthcare designer, che durante il Convegno ha raccontato parte della sua storia e presentato il suo lavoro di designer dedicato all'Umanizzazione Pittorica Ospedaliera. Un lavoro che la professionista svolge da 26 anni nei maggiori ospedali italiani, con oltre 100 reparti umanizzati.